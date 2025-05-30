‘La Venenosa’ y su ex otra vez juntos por su hija: esto pasó en su reencuentro

Video ‘La Venenosa’ se pone por primera vez bañador tras la cirugía para ver su nueva figura: ¡no la cree!

Carolina Sandoval ‘La Venenosa’ y su ex, Nick Hernández, se reunieron por un importante motivo relacionado con su hija Amalia Victoria.

El encuentro se dio en medio del proceso de divorcio que la presentadora y el empresario enfrentan tras su polémica separación.

‘La Venenosa’ y su ex comparten especial momento por su hija

Dejando atrás sus manifestadas diferencias, ‘La Venenosa’ y Nick Hernández estuvieron juntos en la graduación de Amalia Victoria.

Por separado, cada uno publicó en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes del evento en el que la pequeña celebró haber concluido el tercer grado de la ‘elementary school’.

En las fotografías, ellos no posaron unidos, más bien se grabaron de forma independiente con su retoño, quien se encontraba evidentemente feliz.

Para acompañar sus postales, la estrella de ¡Siéntese Quien Pueda! escribió un emotivo mensaje que dedicó a la menor.

“Amalia Victoria de mi alma, qué belleza verte terminar otra bella etapa… ya nos vamos para 4to grado, amor bello, mi niña vitamina, mi niña maravillosa, única, llena de amor y de mucha empatía”, apuntó.

En su misiva, Carolina Sandoval reveló que su hija obtuvo un reconocimiento que obedece a su característica forma de ser.

“Adoré saber que aparte de los conocimientos adquiridos porque eres muy inteligente, también eres esa personita hermosa que ayuda a todos, que tiene una sonrisa todo el día y que [es] cordial y simpática con todos”, indicó.

“Este título de ‘Miss Amistad’ te queda perfecto y qué bonito corazón tienes, hija linda… Tu sonrisa, tu actitud ante la vida y tus sentimientos te harán llegar tan lejos como tu corazón desee. Te amo tanto, tanto que no imaginas”, concluyó.

Carolina Sandoval con su hija Amalia durante su graduación. Imagen Carolina Sandoval/Instagram



Por su parte, Hernández subió a sus historias de la red social una ‘selfie’ en la que aparece con Amalia, que sostiene en sus manos un documento con la leyenda ‘Happy graduation’.

Nick Hernández se presumió así con su hija. Imagen Nick Hernández/Instagram

Hija de Carolina Sandoval y Nick Hernández “contenta”

El mes pasado, Carolina Sandoval compartió cómo se encontraba Amalia Victoria tras la ruptura de sus padres y familia como la conocía.

“Mi hija está tan contenta con la vida que tenemos. Cree que tenemos una casita, porque nos mudamos a un ‘townhouse’”, afirmó en una conversación con Alejandro Chaban para su podcast.