Accidentes

La Explosiva Sonora sufre "terrible" accidente carretero: los 12 integrantes resultan lesionados

Un fuerte accidente sufrieron los integrantes de La Explosiva Sonora mientras transitaban por una carretera en México con destino a Monclova. Según un comunicado, todos los miembros de la agrupación resultaron lesionados y algunos de ellos fueron reportados de "gravedad".

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Los Telez sufren trágico accidente: quiénes eran los dos integrantes que perdieron la vida

La Explosiva Sonora sufrió un fuerte accidente en una carretera en México cuando el grupo viajaba en una camioneta hacia Monclova, Coahuila, según se confirmó a través de un comunicado dado a conocer este domingo 18 de agosto.

Esto se sabe sobre el accidente de La Explosiva Sonora

De acuerdo con el comunicado oficial de la banda, compartido en Instagram, los hechos ocurrieron a las 20:30 horas, hora local, luego de que la agrupación "salió de Monterrey".

"La noche de este sábado (17 de agosto) integrantes de La Explosiva Sonora y su staff sufrieron un terrible accidente cuando viajaban en una camioneta van y fueron embestidos de frente por otra camioneta que invadió carril", se explicó.

El saldo que arrojó el accidente fue que " todos los elementos de la agrupación resultaron con lesiones, algunos con fracturas, otros con golpes de gravedad".

La Explosiva Sonora sufrió un fuerte accidente carretero en México del que los 12 integrantes de la agrupación terminaron lesionados, algunos reportados de "gravedad".
La Explosiva Sonora sufrió un fuerte accidente carretero en México del que los 12 integrantes de la agrupación terminaron lesionados, algunos reportados de "gravedad".
Imagen Promoción A C/Instagram y La Explosiva Sonora/Instagram

Se detalló que los 12 miembros de la agrupación "fueron trasladados al Hospital General de Monclova".

La agencia de relaciones públicas del grupo compartió en Instagram algunas imágenes del siniestro y se observa a parte de los integrantes que son trasladados de emergencia en ambulancia.

El siniestro ocurrió cuando el grupo se dirigía hacia Monclova, México.
El siniestro ocurrió cuando el grupo se dirigía hacia Monclova, México.
Imagen Promocion A C/Instagram


También se ve cómo quedó tanto el vehículo de los músicos como el auto que los habría impactado tras presuntamente invadir su carril.

Por la mañana de este domingo, algunos de los miembros de la agrupación hicieron un 'en vivo' desde el hospital a través de Facebook para dar a conocer cómo se encontraban.

"Dentro de lo que cabe, estamos bien, todos bien, todos estamos vivos, todos estamos completos y sobre todo, estamos muy agradecidos de que Dios estuvo con nosotros en todo momento", dijeron.

Algunos de los integrantes emitieron un 'live' para dar a conocer cómo estaban y tranquilizar a sus seguidores.
Algunos de los integrantes emitieron un 'live' para dar a conocer cómo estaban y tranquilizar a sus seguidores.
Imagen Promocion A C/Instagram y La Explosiva Sonora/Facebook


" Mis compañeros ya están afuera, dados de alta", mencionaron sobre los que resultaron con lesiones que no requirieron mayor hospitalización.

" Algunos traen una fractura, pero estamos bien", agregaron.

No se dieron mayores detalles sobre los músicos que fueron reportados de "gravedad".

