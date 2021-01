Eugenio Derbez sorprende a Consuelo Duval al estilo de ‘La Familia P. Luche’

El pasado 11 de enero Consuelo Duval celebró su cumpleaños 52 y aunque en esta ocasión decidió celebrarlo trabajando en Los Ángeles, las muestras de cariño y felicitaciones en redes sociales no faltaron. Para sorpresa de la actriz, Eugenio Derbez, quien fue su esposo en la ficción y gran amigo, no dejó pasar un día tan especial y con un cómico video la felicitó.

Si hay algo que caracteriza a Federica P. Luche es su gusto por los aniversarios o cualquier fecha especial, ya que estas celebraciones se prestan para recibir regalos extravagantes como abrigos, joyas y hasta sensuales bailes. Al inicio del video, Federica reprocha a Ludovico que haya olvidado una fecha tan importante (su cumpleaños). -‘Como siempre se te olvidó’. A lo que Ludovico responde: ‘ No, claro que no mi amor. Por supuesto que no se me olvidó, de hecho, ya te tengo tu regalo’.