Integrante de La Adictiva recuerda a su hija con desgarradora foto de la urna de sus cenizas

Video “Quería vivir”: muere hija de 7 años de integrante de La Adictiva y así la despiden

Martín Rodríguez, trombonista de la banda La Adictiva, continúa de luto por la muerte de su pequeña hija Alinha, quien perdió la vida el 28 de mayo a los 7 años por complicaciones del síndrome de Alagille que padecía.

El músico la recordó con una emotiva fotografía de sus cenizas sin agregar ningún mensaje, solo un par de emojis. Por su parte, Diana Osuna, la madre de la niña, hizo lo mismo.

Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva recordó a su fallecida hija; Diana Osuna, madre de Alinha también compartió emotiva foto. Imagen Instagram

Fue el 28 de mayo que se dio a conocer el deceso de la niña en su cuenta de Instagram.

"Con el corazón destrozado anunciamos el fallecimiento de nuestra hija. Gracias por regalarnos los meses más bonitos de nuestra vidas", se lee al inicio.

"No me he ido, sigo aquí a tu lado solo en diferente forma; búscame en tu corazón y ahí me encontrarás en el amor que siempre vivirá, en esos momentos en que te sientes solo búscame en tus pensamientos y ahí me encontrarás en esas dulces memorias que permanecen fuertes, búscame en el cielo y allá me veras sonriendo hacia abajo desde el glorioso cielo de Dios. Gracias por todo su apoyo".

En la cuenta de Instagram de Alinha, sus padres mostraron a la pequeña en el hospital y narraron lo difícil que era verla conectada a los aparatos. Además, utilizaban el medio para pedir oraciones por su salud.

La lucha de Alinha, la hija de Martín Rodríguez. Imagen Alinha Rodríguez Osuna/Instagram

¿Qué es el síndrome de Alagille?