Autobús del exvocalista de La Adictiva sufre fuerte accidente: lo que se sabe

El accidente ocurrió en la carretera Durango-Mazatlán en México la mañana de este miércoles 9 de abril. Los ocupantes del autobús serían, en su mayoría, músicos de Memo Garza.

Por:Elizabeth González
Video “Quería vivir”: muere hija de 7 años de integrante de La Adictiva y así la despiden

La mañana de este miércoles 9 de abril se reportó la volcadura del autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, en la carretera Durango-Mazatlán en México.

De acuerdo con medios locales como ‘El Siglo de Durango’, los ocupantes del autobús, en su mayoría, serían músicos del cantante, quien se encontraría “bien”, según reveló su oficina de prensa a ‘El Heraldo de México’.

¿Cómo está Memo Garza tras volcadura de autobús?

A través de las historias de Instagram de Memo Garza se difundió un comunicado en el que se agradece la atención de los cuerpos de emergencia y se confirma que los afectados fueron sus músicos.

“Lamentamos informar que el autobús donde circulaba la agrupación que acompaña a Memo Garza sufrió un accidente”, se informó.

Memo Garza se encuentra "bien" tras volcadura de su autobús.
Memo Garza se encuentra "bien" tras volcadura de su autobús.
Imagen Memo Garza / Instagram


“Agradecemos a los cuerpos de emergencia la pronta intervención para atender a nuestros compañeros lesionados, asimismo hacemos una oración para que todos se encuentren bien ya que como músicos y artistas corremos siempre un riesgo por circular en las carreteras del país”, se agregó y se señaló que en el transcurso del día se darían “actualizaciones del estado de salud” de los músicos.

Lo que se sabe del fuerte accidente

Las fotografías del fuerte accidente fueron difundidas por el periodista Luis Alberto Díaz, quien especificó que al lugar llegaron los servicios de emergencia para atender a los lesionados.


La volcadura del autobús ocurrió en Ejido Chavarría, Pueblo Nuevo, cerca del kilómetro 158 y de Puente Baluarte en la carretera Durango-Mazatlán.

Horas antes de que trascendiera la volcadura del autobús en el que viabajan sus músicos, Memo Garza lamentó el fallecimiento del padre de uno de sus amigos.

