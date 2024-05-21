Kimberly Loaiza

Las imágenes del fuerte accidente del papá de Kimberly Loaiza

Don Eduardo Loaiza habría perdido el control de su vehículo a consecuencia de un presunto consumo elevado de alcohol. El auto del papá de Kimberly Loaiza volcó en un canal pluvial de Mazatlán, Sinaloa, en México.

Elizabeth González.
Don Eduardo Loaiza, papá de la influencer Kimberly Loaiza, sufrió un grave accidente automovilístico la noche del domingo 19 de mayo en su natal Mazatlán, Sinaloa, México.

De acuerdo con medios locales como El Sol de Mazatlán, el incidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas en la avenida Prados del Sol. El auto en el que viajaba el padre de Kimberly Loaiza volcó en un canal pluvial del fraccionamiento Real Pacífico.

Las imágenes del grave accidente

Don Eduardo Loaiza, de 50 años, habría perdido el control de su automóvil a consecuencia de un presunto consumo elevado de alcohol. Tras el incidente, en redes sociales se divulgaron imágenes de la volcadura, donde el auto quedó con las llantas hacia arriba.

De acuerdo con las fotografías difundidas por el periodista mazatleco Jesús Colio, al lugar arribaron Bomberos Veteranos Mazatlán e integrantes de Protección Civil Municipal para rescatar a Eduardo Loaiza, quien quedó atrapado en el interior del vehículo.

A consecuencia del accidente, el papá de Kimberly Loaiza presentó “múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico leve”, según reportes de El Sol de Mazatlán, mismo que señala que don Eduardo “presentaba indicios de haber consumido alcohol”.

Hasta el momento, Kimberly Loaiza no ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, medios locales reportan que su padre habría sido trasladado a una clínica privada para recibir atención especializada.

