¿Kimberly Loaiza está embarazada?: reportan que estaría esperando su tercer bebé

Video Así fue el fuerte accidente automovilístico del papá de Kimberly Loaiza: imágenes

Kimberly Loaiza estaría embarazada. La ‘influencer’ y el cantante Juan de Dios Pantoja se encontrarían esperando a su tercer bebé, según nuevos reportes.

De acuerdo con la información de la creadora de contenido Jacqueline Martínez ‘Chamonic’, la pausa musical de Kimberly Loaiza estaría relacionada con la maternidad, ya que “quería ser mamá” otra vez.

“A mí no me crean pero… Me dicen que Kimberly Loaiza está esperando a su tercer bebé y que por el momento puso pausa en su carrera porque quería ser mamá nuevamente y pues ya pegó… pero tiempo al tiempo”, escribió el 1 de mayo en Instagram.

Hasta el momento, Kimberly Loaiza no ha confirmado ni desmentido lo dicho por ‘Chamonic’. Sin embargo, este 1 de mayo retomó su faceta como cantante al lado de Mario Bautista, con quien estrenó el tema ‘Mamá’.

En marzo pasado, Kimberly Loaiza sorprendió al reapareacer en redes sociales con una prueba de embarazo positiva en sus manos.

Así comenzaron los rumores de un supuesto embarazo de la 'influencer'. Imagen Kimberly Loaiza / Instagram



Aunque el video solo se trató de una parodia, sus seguidores señalaron que podría tratarse de una pista, ya que meses antes la ‘influencer’ había ventilado el retiro de su método anticonceptivo intrauterino (DIU). Según refiere TVNotas, aquella ocasión ella habría comentado que dejaría que ocurriera “lo que tuviera que pasar”.

Su retiro

Kimberly Loaiza anunció su retiro de los escenarios en diciembre de 2024. En entrevista con El Gordo y La Flaca, la intérprete de ‘Mal Hombre’ reveló que la razón sería su familia, ya que quería darles prioridad. Incluso, aseguró que todavía no tenía claro si era un retiro temporal o definitivo.

“Me retiro para estar con mis hijos un tiempo, un tiempo… no sé, indefinido, la verdad”, expresó.