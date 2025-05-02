¿Kimberly Loaiza está embarazada?: reportan que estaría esperando su tercer bebé
La pausa musical de la cantante estaría relacionada con un supuesto nuevo embarazo. A mediados de marzo pasado, la también ‘influencer’ reapareció en redes sociales con una prueba de embarazo en sus manos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Kimberly Loaiza estaría embarazada. La ‘influencer’ y el cantante Juan de Dios Pantoja se encontrarían esperando a su tercer bebé, según nuevos reportes.
De acuerdo con la información de la creadora de contenido Jacqueline Martínez ‘Chamonic’, la pausa musical de Kimberly Loaiza estaría relacionada con la maternidad, ya que “quería ser mamá” otra vez.
“A mí no me crean pero… Me dicen que Kimberly Loaiza está esperando a su tercer bebé y que por el momento puso pausa en su carrera porque quería ser mamá nuevamente y pues ya pegó… pero tiempo al tiempo”, escribió el 1 de mayo en Instagram.
Hasta el momento, Kimberly Loaiza no ha confirmado ni desmentido lo dicho por ‘Chamonic’. Sin embargo, este 1 de mayo retomó su faceta como cantante al lado de Mario Bautista, con quien estrenó el tema ‘Mamá’.
En marzo pasado, Kimberly Loaiza sorprendió al reapareacer en redes sociales con una prueba de embarazo positiva en sus manos.
Aunque el video solo se trató de una parodia, sus seguidores señalaron que podría tratarse de una pista, ya que meses antes la ‘influencer’ había ventilado el retiro de su método anticonceptivo intrauterino (DIU). Según refiere TVNotas, aquella ocasión ella habría comentado que dejaría que ocurriera “lo que tuviera que pasar”.
Su retiro
Kimberly Loaiza anunció su retiro de los escenarios en diciembre de 2024. En entrevista con El Gordo y La Flaca, la intérprete de ‘Mal Hombre’ reveló que la razón sería su familia, ya que quería darles prioridad. Incluso, aseguró que todavía no tenía claro si era un retiro temporal o definitivo.
“Me retiro para estar con mis hijos un tiempo, un tiempo… no sé, indefinido, la verdad”, expresó.