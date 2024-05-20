Kimberly Loaiza

Papá de Kimberly Loaiza sufre accidente automovilístico: revelan su estado de salud

Don Eduardo Loaiza, padre de la cantante, habría perdido el control de su coche, por lo que este terminó en un canal pluvial. El señor, de 50 años, resultó con laceraciones en su cuerpo, entre otras lesiones, según reportes.

Por:
Dayana Alvino.
El papá de la ‘influencer’ Kimberly Loaiza, don Eduardo Loaiza, sufrió un accidente automovilístico la noche del domingo 19 de mayo, de acuerdo con N+.

¿Qué le ocurrió al papá de Kimberly Loaiza?

Según los primeros reportes, expuestos por Milenio, el señor, de 50 años, circulaba a bordo de su vehículo por las avenidas de Mazatlán, Sinaloa (México).

Sin embargo, él habría perdido el control del coche, lo que ocasionó que este cayera en el canal pluvial y quedara con las llantas hacia arriba.

Bomberos Veteranos Mazatlán e integrantes de Protección Civil Municipal se presentaron en el lugar del incidente para ayudar a extraer el auto de donde se encontraba.

Una vez que el personal terminó con las labores de rescate, don Eduardo fue colocado en una canastilla hacia el nivel de la calle, para después ser subido a la ambulancia.

El padre de Kimberly Loaiza fue trasladado al Hospital General de Mazatlán, a donde, de acuerdo con familiares, acudió la también cantante, junto con su hermana Stefanny.

No obstante, expone el medio, más tarde se autorizó el alta voluntaria de don Eduardo, quien fue llevado a una clínica privada.

¿Cómo se encuentra el padre de Kimberly Loaiza?

El diario reveló que el papá de Kimberly Loaiza resultó con laceraciones en su cuerpo, policontusiones, un neumotórax en pulmón derecho y un probable traumatismo craneoencefálico leve.

Pese a ello, don Eduardo presuntamente estaría fuera de peligro y su vida no corre riesgo, aunque todavía se encontraría internado.

Hasta el momento, la intérprete de ‘Mal hombre’ no se ha pronunciado al respecto del incidente en ninguna de sus redes sociales.

