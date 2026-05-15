Kim Kardashian Kim Kardashian paga fianza de preso acusado por asesinato: fue condenado a muerte y ahora es libre De acuerdo con el productor de cine Scott Budnick, la estrella de televisión cubrió los 500 mil dólares que las autoridades solicitaron para permitir que Richard Glossip saliera de la cárcel.



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Kim Kardashian pagó la fianza impuesta para que Richard Glossip, un preso acusado por asesinato, pudiera salir de la cárcel tras estar en ella por casi tres décadas.

Este jueves 14 de mayo, el productor de cine Scott Budnick compartió en Instagram la noticia de la liberación del susodicho.

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“¡Después de 29 años inocente en el corredor de la muerte de Oklahoma, Richard Glossip, ha salido esta tarde como un hombre libre!”, escribió.

“Bueno, lo han puesto en libertad bajo fianza, que fue generosamente pagada de inmediato por Kim Kardashian, quien ha estado luchando por la libertad de Rich durante años”, reveló.

Budnick le agradeció a la estrella de ‘The Kardashians’ y al ejecutivo musical Jason Flom “por poner el caso de Richard en mi radar”.

“Esta noche está en casa, en los brazos de su esposa Lea, por primera vez en su vida”, afirmó él sobre el recluso.

Richard vestía una camisa gris de manga corta y jeans al salir del penal, de la mano de su esposa, Lea Glossip.

“Solo estoy agradecido con mi esposa y mis abogados. Simplemente agradecido», dijo. «Es abrumador, pero al mismo tiempo es increíble”, declaró, de acuerdo con AP.

Richard Glossip salió de prisión tras casi 30 años en ella. Imagen Scott Budnick/Instagram

Más temprano ayer, la jueza Natalie Mai emitió una orden que fijaba la fianza en 500 mil dólares, cantidad pagada por Kim.

Glossip debe llevar un dispositivo de monitoreo electrónico y no se le permitirá viajar fuera de Oklahoma. Tampoco debe ponerse en contacto con ningún testigo del caso, ni consumir drogas o alcohol.

Kim Kardashian abogó por Richard Glossip públicamente

En 2023, Kim Kardashian abogó públicamente por Richard Glossip mediante un mensaje difundido en la red social X.

En su misiva, la empresaria afirmó que él “necesita nuestra ayuda urgentemente” pues llevaba, entonces, 24 años encarcelado “por un delito que no cometió”.

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Debido a que su ejecución estaba prevista para el 18 de mayo, ella pidió a la gente que solicitara a la Junta de Indultos que “le conceda clemencia”.

“Háganle saber con sus propias palabras que Richard Glossip merece un indulto total. ¡No podemos ejecutar a otro hombre, especialmente por un crimen que no cometió!”, apuntó.

Richard Glossip espera un nuevo juicio

Richard Glossip está a la espera de un nuevo juicio por un homicidio cometido en 1997 que lo llevó al borde de la ejecución en tres ocasiones distintas.

El año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló su condena. Él había sido sentenciado a muerte por el asesinato de su antiguo jefe.

Su patrón, el propietario de un motel Barry Van Treese, fue golpeado con un bate de béisbol en lo que, según alegaron los fiscales, fue un complot de asesinato por encargo.

El Tribunal Supremo dictaminó el año pasado que la decisión de los fiscales de permitir que un testigo clave prestara un testimonio que sabían que era falso violaba el derecho constitucional de Glossip a un juicio justo.

Richard permaneció entre rejas después de que el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, anunciara que el estado solicitaría un nuevo juicio por el cargo de asesinato, pero que no volvería a solicitar la pena de muerte.

Durante su estancia en el corredor de la muerte, los tribunales de Oklahoma fijaron nueve fechas diferentes para la ejecución de Glossip, y estuvo tan cerca de ser ejecutado que tomó tres últimas comidas distintas.

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La familia de Van Treese había solicitado al Tribunal Supremo que mantuviera la condena y la pena impuestas.