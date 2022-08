Ladrón que asaltó a Kim Kardashian en París no se arrepiente porque ella "tira dinero"

Abbas dijo que la ex de Pete Davidson habría llamado su atención cuando en el reality show 'Keeping Up with The Kardashians', ella perdió uno de sus aretes de diamantes, valuado en 75 mil dólares, luego de nadar en una de las islas de Bora Bora. Tras ver el episodio pensó: “Ella tiene mucho dinero. A esta señora no le importa nada”, dijo a VICE News.