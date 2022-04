Kim 'photoshopeó' una foto de su sobrina y explicó por qué lo hizo (Kylie está involucrada)

En abril de 2022, Kim Kardashian arremetió contra quienes afirmaban que se borró el ombligo con Photoshop y aseguró que esa parte de su cuerpo no le causa ninguna inseguridad, por lo que no tiene motivos para eliminarla.

La foto Chicago y True que causó polémica

Sin embargo, esta no es la primera imagen del famoso clan que causa controversia entre los usuarios de Internet, pues en diciembre de 2021 la socialité publicó una serie de fotos en las que aparecen su hija Chicago y su sobrina True Thompson en un divertido viaje a Disneyland, lo cual causó polémica entre sus fans.

Luego de que la empresaria compartiera la imagen en su perfil social, internautas señalaron que había algo “raro” en la misma, pero en ese entonces Kim no comentó nada acerca de la polémica fotografía.

Meses más tarde, en abril de 2022, Khloé Kardashian (mamá de True Thompson) publicó una foto en sus historias de Instagram que muestra la primera visita de su pequeña a Disneyland, a propósito de su cumpleaños número cuatro . Al ver esto, los fans del clan señalaron que "tenían preguntas", pues se suponía que True ya había estado en el parque de diversiones con Chicago, el año pasado.

Kim Kardashian explicó por qué usó Photoshop en la foto de su hija y su sobrina

Días después de la publicación de Khloé, Kim Kardashian reveló que en la imagen original la niña que aparece junto a su hija Chicago es Stormi, la primogénita de Kylie Jenner; sin embargo, modificó el retrato por respeto a su hermana.

“¡Los fotos originales (de Disneylandia) eran de Stormi! Sin embargo, le pregunté a Kylie Jenner si podía publicarlas y me dijo que no tenía ganas de publicar en este momento, así que lo respeté. Pero no iba a estropear mi feed de IG. Chi iba de rosa y combinaba perfectamente”, escribió junto a la imagen sin edición.



La socialité también destacó que tomó la decisión de cambiar a Stormi por True porque quería cuidar la estética de su perfil, ya que ha invertido mucho trabajo en él.



Al respecto, Khloé Kardashian también aceptó que las fotos fueron editadas y aprovechó para invitar a sus seguidores a ver su nuevo reality show ‘The Kardashians’, el cual se estrenó el 14 de abril de 2022.

“Bueno, la cagué. De todos modos… concentrémonos en otra cosa. Nuestro programa (‘The Kardashians’) saldrá al aire en unos días”.

Kim Kardashian ha usado Photoshop más de una vez

En más de una ocasión, la ex esposa de Kanye West ha sido acusada de compartir imágenes manipuladas. Por ejemplo, en enero de 2022 publicó una instantánea en donde se podía verla posando en la playa, con un bikini de la nueva colección de su marca Skims.

Al respecto, sus seguidores señalaron que su pierna derecha parece deformada de la rodilla para abajo; ante los comentarios, la modelo y empresaria borró la imagen de su perfil.

Cuéntanos, ¿notaste algo en la fotografía de la pequeña Chicago West y True Thompson?