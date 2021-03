Kris Jenner mostró fotos de herpes a Khloé Kardashian para que no tuviera relaciones sexuales en su adolescencia

"Tenía tanto miedo de quedar embarazada. Quiero decir, mis padres me asustaban y me mostraban como: 'Esto es herpes', y me mostraban fotos", recordó. La hermana de Kim Kardashian expresó lo mucho que la perturbaron las imágenes, al grado de que pensaba que si tenía sexo, podría adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Recordó que las imágenes la motivaron a ir al ginecólogo y tomar anticonceptivos, cuando tenía alrededor de 14 o 15 años; dijo que después de usarlos se "sintió mucho más segura".