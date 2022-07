Khloé Kardashian y Tristan Thompson esperan a su segundo hijo a través de un vientre subrogado

En la última temporada de 'Keeping Up With The Kardashians' Khloé compartió con Kim sus ganas de volver a embarazarse, pero el médico le habría dicho que tendría riesgo de aborto, por lo cual comenzó a considerar la subrogación. Su hermana le dijo que a ella le había "ido bien" con el método, pues recordemos que sus hijos Chicago y Psalm nacieron de un vientre sustituto.