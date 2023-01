Khloé Kardashian reaccionó a las críticas y explicó por qué su rostro se ve diferente

Khloé Kardashian no se queda callada cuando llegan los comentarios negativos sobre su físico. En abril del 2022, por ejemplo, respondió a quienes aseguraban que se le notaban los “implantes de trasero” en un video, explicándoles que se trataba simplemente de la costura de su pantalón deportivo.

De igual manera, en varias ocasiones ha afirmado que el único procedimiento estético que se ha hecho en el rostro es una cirugía de nariz, lo que provocó que toda su estructura facial se transformara.

Apenas iniciado el 2023, ya volvió a defenderse de nuevos comentarios negativos.

Khloé Kardashian lució irreconocible en una sesión de fotos

El 2023 arrancó de una manera positiva para la estrella de telerrealidad, pues se convirtió en la protagonista de la portada de la revista ‘Sorbet’.

Para sus retratos en dicha publicación, Khloé Kardashian optó por un look completamente renovado: con un fleco de cortina, un ‘crop top’ que dejó al descubierto su tonificado abdomen y una minifalda dorada.

Nadie pudo negar que dicho estilo cambió radicalmente la imagen de la menor del clan Kardashian, pues ella misma escribió en su cuenta de Instagram:

“Dato curioso: usé un fleco de clip para esta sesión de fotos (...) estoy sorprendida con lo mucho que me gustó el fleco a pesar de que cambió la forma de mi cara”.



En la sección de comentarios, varios de sus fans también señalaron este detalle e, incluso, la compararon con Taylor Swift, quien ha hecho del flequillo un rasgo distintivo.

Khloé Kardashian respondió a críticas de que se había cambiado la cara

Algunas de las críticas que recibió la modelo de 38 años fueron:

“Seamos honestos, no es solo el fleco lo que cambió aquí”, “La gente no está molesta por cómo te ves, sino por tu deshonestidad de cómo llegaste ahí. Muchos atajos y no solo flecos”, “No, bebé, tú cambiaste la forma de tu cara”, “Claro, el fleco cambió la forma de tu cara, no pudo ser nada más” o “¿Qué le hizo a su cara?”.



Estos mensajes no le agradaron a Khloé Kardashian, quien incluso se dio a la tarea de responder a uno de ellos (ahora eliminado):

“Yo hablo abiertamente de mi operación de nariz y cualquiera que me “admire” debe saber que he perdido más de 60 libras en los últimos años, así que el único cambio es el fleco. No sabía que tenía que tener una lista actualizada (de sus alteraciones)”, escribió según lo recogido por ‘Daily Mail’.

“En cualquier caso, atacar a alguien es triste en mi opinión y hacerlo sin hber sido provocado es la parte más triste. Si te sientes ofendido o no te gusta o que ves, simplemente no tienes que decir nada”, añadió.



Para rematar, Khloé Kardashian le deseó al internauta “una gran primera semana del año” y le agradeció, en un tono sarcástico, por haber hecho la suya “tan alegre”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la respuesta tan contundente de Khloé?, ¿qué piensas de su imagen con flequillo?