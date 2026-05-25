Khloe Kardashian Khloé Kardashian admite que amputó las garras de sus gatos por error: “Me siento terrible” La hermana de Kim Kardashiann habló por primera vez sobre el procedimiento al que sometió a sus mascotas y que en algunas ciudades de Estados Unidos está prohibido.



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Khloé Kardashian admitió haber amputado las garras de sus gatas por error. Grey Kitty y Baby Kitty llegaron a la familia de la ‘influencer’ en 2022 y 2024, respectivamente.

La estrella de televisión habló por primera vez sobre el doloroso procedimiento al que sometió a sus mascotas durante el reciente episodio de su podcast ‘Khloé In Wonder Land’.

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“Me aconsejaron muy mal sobre la extirpación de garras de mis gatos. Nunca antes había tenido gatos. Ni siquiera sabía que eso existía. Me siento fatal por haber tomado esa decisión”, dijo el miércoles 20 de mayo.

“Mis gatos llevan Air Tags, no se les permite acercarse a la puerta. Me da mucho miedo que se escapen porque no tienen forma de defenderse. Han perdido sus herramientas de protección, y eso me entristece”, agregó sin dar más detalles.

Grey Kitty y Baby Kitty son los nombres de las gatitas de Khloé Kardashian. Imagen Khloé Kardashian Instagram

¿Qué es la desungulación de gatos?

De acuerdo con la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), la desungulación es una amputación quirúrgica “sumamente dolorosa” que, muchas veces, es empleada para evitar el uso normal de las garras del animal como rascar.

"Rascarse es un comportamiento normal de los gatos que acondiciona las garras, sirve como marcador territorial visual y olfativo, permite la autodefensa y proporciona un compromiso muscular saludable a través del estiramiento", dice la organización.