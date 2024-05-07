Drake

Tiroteo afuera de la mansión de Drake deja a una persona herida “en estado grave”

La Policía de Toronto, Canadá, informó acerca de lo ocurrido en las inmediaciones de la residencia del rapero. Hasta el momento, no hay detenidos por este ataque.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video El hijo de Drake lleva una vida llena de lujos gracias a su mamá: el cantante lo rechazaba

Varias personas armadas realizaron un tiroteo a las afueras de la mansión de Drake en Toronto, Canadá, la madrugada de este 7 de mayo.

Este martes por la mañana, el inspector del Servicio de Policía de Toronto, Paul Krawczyk explicó, en conferencia de prensa, que el ataque sucedió frente a las puertas de la residencia del rapero, en Park Circle Lane del vecindario North York, según The New York Times.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió poco después de las 2 a.m., detalló el uniformado, quien no pudo decir si Drake estaba en casa en ese momento, explicó CBC News.

Guardia de seguridad de Drake resulta herido “en estado grave”

Debido al percance, un hombre, que fue identificado como guardia de seguridad de Drake, resultó herido por un disparo.

“(Él) estaba de pie fuera de la reja frente a la residencia cuando se produjo el tiroteo”, aseveró Paul Krawczyk en la sesión informativa.

Más sobre Drake

¿Quién tiene más dinero, Shakira, sus pretendientes o Piqué? A esto ascienden sus fortunas
6 mins

¿Quién tiene más dinero, Shakira, sus pretendientes o Piqué? A esto ascienden sus fortunas

Univision Famosos
¿Shakira y Drake tienen un romance? Las fotos donde ella luce despampanante y que están desatando rumores
1:24

¿Shakira y Drake tienen un romance? Las fotos donde ella luce despampanante y que están desatando rumores

Univision Famosos
Shakira despierta rumores de romance con famoso cantante 10 años más joven (como Piqué)
17 fotos

Shakira despierta rumores de romance con famoso cantante 10 años más joven (como Piqué)

Univision Famosos
Drake estrenó un millonario collar: sus 42 diamantes tienen un significado inusual
2 mins

Drake estrenó un millonario collar: sus 42 diamantes tienen un significado inusual

Univision Famosos
9 artistas que alcanzaron la fama y luego se cambiaron el nombre: uno lo hizo 5 veces
3 mins

9 artistas que alcanzaron la fama y luego se cambiaron el nombre: uno lo hizo 5 veces

Univision Famosos
Desde Eiza González hasta 'El Buki' y A-Rod: las gradas del Super Bowl se llenaron de famosos
21 fotos

Desde Eiza González hasta 'El Buki' y A-Rod: las gradas del Super Bowl se llenaron de famosos

Univision Famosos
Conoce a los famosos que le robaron el corazón a Rihanna: cantantes, millonarios y más
4 mins

Conoce a los famosos que le robaron el corazón a Rihanna: cantantes, millonarios y más

Univision Famosos
Jenni Rivera y ‘Chente’ no son los únicos: famosos que se besaron en el escenario
3 mins

Jenni Rivera y ‘Chente’ no son los únicos: famosos que se besaron en el escenario

Univision Famosos
Nicki Minaj apoya a BIA, una rapera de origen puertorriqueño que ha colaborado con J Balvin
2 mins

Nicki Minaj apoya a BIA, una rapera de origen puertorriqueño que ha colaborado con J Balvin

Univision Famosos
Confirman que Kylie Jenner y Drake mantienen una relación (y es la misma que siempre han tenido)
14 fotos

Confirman que Kylie Jenner y Drake mantienen una relación (y es la misma que siempre han tenido)

Univision Famosos

El empleado fue trasladado de urgencia a un hospital, de acuerdo con People citando a la policía, “en estado grave”.

El inspector puntualizó que existe una grabación del instante del ataque. En él se puede ver a varias personas que “realizaron el tiroteo”.

Sin embargo, el clip no permite obtener más información sobre el vehículo ni de los sospechosos, quienes se encuentran prófugos.

Krawczyk afirmó que están en contacto con el equipo del intérprete de ‘Best I ever had’, que está cooperando en la investigación.

Oficiales arribaron a las inmediaciones de la propiedad para realizar las pesquisas y acordonaron con cinta amarilla para evitar el paso a los curiosos.

Policía trabaja en la mansión de Drake para encontrara a los responsables del tiroteo.
Policía trabaja en la mansión de Drake para encontrara a los responsables del tiroteo.
Imagen Getty Images

¿Cuál es el motivo del tiroteo a la casa de Drake?

En la conferencia, el inspector Paul Krawczyk se negó a compartir sus teorías al respecto de la razón por la cual la mansión del cantautor fue atacada a tiros.

“No puedo hablar de un motivo en este momento, porque es muy pronto, pero a medida que tengamos información la compartiremos con ustedes”, indicó.

PUBLICIDAD

Y es que este hecho llega luego de que el pasado fin de semana Drake y Kendrick Lamar estrenaran cuatro canciones con letras en las que se lanzan fuertes ‘dardos’, avivando su disputa de semanas.

El estadunidense mencionó a los padres del canadiense, a quien, además, acusó de supuestamente tener una hija secreta y de sentir atracción por chicas menores de edad.

En la portada del sencillo ‘Not like us’, Lamar colocó una toma aérea de la mansión de Drake en un mapa. Se editó de tal forma que muestra la propiedad con marcadores destinados a representar la presencia de delincuentes sexuales registrados.

Hasta el momento, Drake no se ha pronunciado públicamente acerca del atentado del que resultó víctima su trabajador.

Relacionados:
DrakeTiroteosKendrick Lamar DuckworthPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD