Tiroteo afuera de la mansión de Drake deja a una persona herida “en estado grave”

Varias personas armadas realizaron un tiroteo a las afueras de la mansión de Drake en Toronto, Canadá, la madrugada de este 7 de mayo.

Este martes por la mañana, el inspector del Servicio de Policía de Toronto, Paul Krawczyk explicó, en conferencia de prensa, que el ataque sucedió frente a las puertas de la residencia del rapero, en Park Circle Lane del vecindario North York, según The New York Times.

El incidente ocurrió poco después de las 2 a.m., detalló el uniformado, quien no pudo decir si Drake estaba en casa en ese momento, explicó CBC News.

Guardia de seguridad de Drake resulta herido “en estado grave”

Debido al percance, un hombre, que fue identificado como guardia de seguridad de Drake, resultó herido por un disparo.

“(Él) estaba de pie fuera de la reja frente a la residencia cuando se produjo el tiroteo”, aseveró Paul Krawczyk en la sesión informativa.

El empleado fue trasladado de urgencia a un hospital, de acuerdo con People citando a la policía, “en estado grave”.

El inspector puntualizó que existe una grabación del instante del ataque. En él se puede ver a varias personas que “realizaron el tiroteo”.

Sin embargo, el clip no permite obtener más información sobre el vehículo ni de los sospechosos, quienes se encuentran prófugos.

Krawczyk afirmó que están en contacto con el equipo del intérprete de ‘Best I ever had’, que está cooperando en la investigación.

Oficiales arribaron a las inmediaciones de la propiedad para realizar las pesquisas y acordonaron con cinta amarilla para evitar el paso a los curiosos.

Policía trabaja en la mansión de Drake para encontrara a los responsables del tiroteo. Imagen Getty Images

¿Cuál es el motivo del tiroteo a la casa de Drake?

En la conferencia, el inspector Paul Krawczyk se negó a compartir sus teorías al respecto de la razón por la cual la mansión del cantautor fue atacada a tiros.

“No puedo hablar de un motivo en este momento, porque es muy pronto, pero a medida que tengamos información la compartiremos con ustedes”, indicó.

Y es que este hecho llega luego de que el pasado fin de semana Drake y Kendrick Lamar estrenaran cuatro canciones con letras en las que se lanzan fuertes ‘dardos’, avivando su disputa de semanas.

El estadunidense mencionó a los padres del canadiense, a quien, además, acusó de supuestamente tener una hija secreta y de sentir atracción por chicas menores de edad.

En la portada del sencillo ‘Not like us’, Lamar colocó una toma aérea de la mansión de Drake en un mapa. Se editó de tal forma que muestra la propiedad con marcadores destinados a representar la presencia de delincuentes sexuales registrados.

Kendrick Lamar's "Not Like Us" is now challenging for a #1 debut on next week's Hot 100.



It would mark his first solo #1 debut and fourth #1 hit overall. pic.twitter.com/LbxV18ZbNh — chart data (@chartdata) May 7, 2024