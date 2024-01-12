Kendall Jenner y Hailey Bieber son detenidas en Beverly Hills: los paparazzi captaron el momento
Las modelos y amigas circulaban en un Mercedes-Benz G500 Cabriolet por las calles de la icónica ciudad de Los Ángeles cuando un policía les solicitó que se detuvieran.
Kendall Jenner y Hailey Bieber fueron detenidas por la policía en Beverly Hills tras haberse pasado una señal de alto.
La situación ocurrió este martes 9 de enero y, para mala suerte de las modelos, los paparazzi lograron capturar en fotografías lo ocurrido.
Kendall Jenner y Hailey Bieber reciben multa
De acuerdo con TMZ, Kendall Jenner manejaba un Mercedes-Benz G500 Cabriolet, valuado en 200 mil dólares, cerca del hotel Beverly Hills cuando un oficial le solicitó pararse.
Hailey Bieber, quien sostiene desde hace años una amistad con la integrante del clan Kardashian-Jenner, viajaba en el asiento de copiloto.
En un video publicado por Backgrid, en su cuenta de YouTube este miércoles, se puede apreciar que el agente le solicitó a fundadora de 818 Tequila sus documentos.
Tras acudir a su patrulla por un breve lapso, él regresa para conversar con Kendall, quien aparentemente no se sintió en problemas pese a las circunstancias.
En las instantáneas, difundidas por The Grosby Group, se le ve incluso sonriendo mientras conversa con el representante de la ley.
La esposa de Justin Bieber, de 27 años, también fue captada riéndose en medio de la interacción, aunque se desconoce la razón por la que lo hacía.
Según el portal antes citado, “fuentes policiales” indicaron que la empresaria “fue citada por saltarse una señal de alto” y le permitieron continuar con su camino “después de que recibiera una multa”.
Kendall Jenner y su detención previa
Esta no es la primera vez que Kendall Jenner y Hailey Bieber son detenidas juntas por una falta al reglamento de tránsito.
En diciembre de 2014, Daily Mail reportó que a ambas las pararon en Santa Monica Boulevard por “conducir sin tener los faros de su Range Rover encendidos”.
Presuntamente, ellas se dirigían a comprar el árbol de Navidad y la estrella de telerrealidad, de entonces 19 años, “parecía completamente desconcertada cuando el oficial le explicó” lo que pasó.
El agente le dio un trozo de papel al tiempo que hablaban a través de la ventana del vehículo, y la ‘socialité’, que aún era soltera y usaba su apellido Baldwin, “esperaba pacientemente”.