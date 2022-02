Karol G compartió una fuerte revelación sobre su cuerpo: motivó a sus fans a hacer lo mismo

Karol G se ha caracterizado por su honestidad y transparencia en redes, la cual va desde mostrar los moretones que le quedaron tras la aparatosa caída que tuvo en un concierto en Miami, hasta revelar los desafíos que a veces vive con su cuerpo.

Karol G explicó los recientes desafíos que tuvo con su cuerpo



A cuatro días de cumplir 31 años de edad –cumplirá años el próximo 14 de febrero–, Karol G les confesó a sus fans que en los últimos días no había sentido la motivación de hacer ejercicio.

De hecho, durante dos semanas su dieta fue cero saludable y no puso pie en el gimnasio. Sin embargo, la motivación por volver a procurar su cuerpo y salud regresó a ella.

Karol G contó por qué volvió a hacer ejercicio y cuidarse



Karol remarcó que este empuje por cuidarse no está centrado en complacer a nadie ni en intentar cumplir las expectativas y estándares de belleza de la sociedad, sino que es algo que hace solamente por ella, por su amor propio y salud.

“Lo hago por fortalecer mi disciplina, mi compromiso, por amor propio, por cómo quiero verme y por supuesto, por mi salud”



Esta declaración de amor propio la acompañó con una foto en el espejo con su faja para hacer ejercicio.

Además, aprovechó su mensaje para motivar a sus fans a cumplir sus sueños, siempre teniendo en cuenta que cada quien tiene sus tiempos para llevarlos a cabo.

Karol G busca tener un cuerpo de impacto para el verano



Tras dejar en claro que su regreso a la vida fit está impulsado por su amor propio, Karol G también reveló su intención de deslumbrar a muchos con su cuerpo en el verano con un divertido TikTok en donde se escucha lo siguiente:

“Me iba a comer este postre, pero no. No me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni no lo van a mostrar, lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir”

@karolg YA SABE PUES MAMI ♥️♥️♥️ vamos a parar trafico este verano 🌴🌊☀️✨✨✨ VOY A TI !!! ♬ sonido original - Karol G