Fernando Carrillo Karina arremete contra Fernando Carrillo tras él decir que tuvo una relación con Delcy Rodríguez La cantante Karina no se quedó callada ante las declaraciones que Fernando Carrillo hizo durante la transmisión de un programa chileno, donde afirmó que sostuvo una relación “por tres años” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Fernando Carrillo defiende a su ex, la presidenta de Venezuela: “Ha sido el gran amor de mi vida”

La cantante Karina arremetió contra Fernando Carrillo luego de que él afirmara en el programa ‘Contigo en la mañana’, de la cadena Chilevisión, que sostuvo una relación “de tres años” con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.

“Qué pena por Delcy… cómo Delcy se echó a este tipo… porque yo te voy a decir una cosa, Delcy es bien inteligente y es bien preparada, por eso está donde está… hay que asumir las cosas como son… ¿Cómo es posible que los ‘chavistas’ tengan a este hombre en representación. No lo deberían dejar hablar en el nombre de ustedes porque ni siquiera para eso sirve”, expresó en ‘La Mesa Caliente’ este 6 de enero.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘Sé como duele’ aseguró que su objetivo no era “ridiculizar a nadie”. Sin embargo, consideró que las declaraciones de Fernando Carrillo solo son “interesadas”.

“Los que me conocen, saben que a mí no me gusta ridiculizar a nadie, esa no es mi nota, no es mi estilo… pero una gente que ha sido botada de un canal y de otro… de este ya fue botado y no porque ‘es una dictadura en contra de mi carrera’, no mi amor, usted es un drog****to y así salió de este país (Estados Unidos)… Usted salió (…) porque lo agarraron en un carro, en la autopista con sustancias en el carro”, insistió.

“No vengas a decir ahora que yo, que el ejército… ¿ustedes saben que es importante? La convicción (…) él no es ningún ‘chavista’, él es un interesado… es una gente que vino y se inventó esto porque no tiene carrera”, puntualizó.

Sobre este tema, la cantante Karina también se pronunció en sus historias de Instagram, donde pidió a su gente venezolana que no le restaran “foco” a lo que está sucediendo hoy con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos como narcotráfico, sobornos y posesión de armas de fuego.