Justin Timberlake Sale a la luz video del arresto de Justin Timberlake tras conducir en estado de ebriedad Luego de que el equipo legal de Justin Timberlake y las autoridades de Nueva York llegaran a un acuerdo, el video del arresto del cantante fue difundido.



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Video Justin Timberlake y otros famosos que han sufrido las dolencias de la enfermedad de Lyme

Las imágenes del arresto de Justin Timberlake finalmente fueron divulgadas, tras estar casi dos años en resguardo.

El 20 de marzo de 2026 el video policial de la detención del cantante, ocurrido en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, fue liberado luego de que las autoridades y el equipo legal del exintegrante de N*SYNC llegaran a un acuerdo para difundir una versión censurada, tras una disputa legal por su publicación.

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El material, captado por cámaras corporales de la policía, tiene una duración aproximada de ocho horas y muestra desde la detención del artista hasta su ingreso y permanencia en una celda.

¿Por qué fue arrestado Justin Timberlake?

El artista fue detenido el 18 de junio de 2024, alrededor de las 12:37 a.m., después de que agentes del Departamento de Policía de Sag Harbor observaran que el cantante se saltó una señal de alto, se desvió de su carril y descendió de su vehículo con olor a alcohol, mientras conducía un BMW.

En las imágenes se aprecia que los agentes interrogan a Justin y él admite haber consumido “un Martini” y asegura que solo estaba siguiendo a unos amigos hasta su casa.

Cuando un oficial le pregunta qué hace en la zona, Timberlake responde: “Estoy de gira mundial”. Ante la confusión del agente, el cantante añade: “Soy Justin Timberlake”.

El arresto de Justin Timberlake en 2024. Imagen SAG Harbor Police Department

El material también muestra al intérprete realizando pruebas de equilibrio como caminar en línea recta y mantenerse sobre una sola pierna.

En varios momentos, Timberlake parece confundido y nervioso, se disculpa con los agentes y comenta: “Estas son pruebas muy difíciles” y “Me late el corazón muy rápido”.

Finalmente, el exintegrante de N*SYNC es esposado y llevado a la parte trasera de una patrulla.

En otra parte del pietaje, se ve al artista en la comisaria donde se le informa que pasará la noche tras las rejas. Su reacción queda registrada cuando responde: “¿Voy a estar aquí toda la noche? Están locos”.

Justin Timberlake interpone acciones legales por el video

A inicios de marzo de 2026, el intérprete presentó una demanda para impedir la difusión del material, argumentando que lo mostraba en un “estado de extrema vulnerabilidad” y que su publicación constituiría una invasión a su privacidad. Sin embargo, tras solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información, se llegó a un acuerdo para divulgar el video con ediciones y censura parcial.