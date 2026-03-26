Julión Álvarez Nace hijo de Julión Álvarez, ¡el cantante lo anuncia con tiernas imágenes de su "Charrito"! El cantante de regional mexicano anunció el nacimiento de su hijo. Julión Álvarez dejó ver la carita del bebé y derritió las redes.

Video Julión Álvarez tuvo festejo triple: su cumpleaños, aniversario de boda y cumpleaños 4 de su hija María Isabel

Julión Álvarez anunció este 26 de marzo el nacimiento de su hijo César, fruto de su matrimonio con Nathaly Fernández.

"Soy papá de nuevo!!! El niño. El Charrito Álvarez", escribió el cantante en sus historia de Instagram junto a una imagen donde se ven las manitas del bebé.

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Además, Julión compartió un video donde dejó ver la carita del pequeño César.

"Aquí está El Charrito", se lee.

Julión Álvarez compartió tiernas imágenes de su tercer hijo, César. Imagen Julión Álvarez/Instagram

¿Cuántos hijos tiene Julión Álvarez?

El cantante tiene tres hijos, dos niñas, María Isabel y María Julia, y el recién nacido César.

María Isabel nació en abril de 2018 y está punto de cumplir 7 años, mientras que María Julia nació en diciembre de 2019 y tiene 6 años.