Julio Preciado

Julio Preciado estuvo en riesgo de perder la vida: él mismo revela error que cometió

El cantante fue hospitalizado de emergencia a finales de marzo pasado. Aunque el diagnóstico de su internamiento fue “neumonía atípica”, él mismo reveló qué fue lo que se la provocó.

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Por:Elizabeth González
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Julio Preciado estuvo riesgo de perder la vida a finales de marzo pasado. El cantante reveló a ‘Sale el Sol’ que la inyección de un suero vitaminado, en una clínica de Sonora, en México, fue lo que detonó su traslado de emergencia al hospital.

“Fue un accidente que sucedió ahí por andarme autorrecetando”, dijo este 10 de abril.

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“Resulta que había tenido mucha diarrea antes y el viernes, en el transcurso del mediodía y la tarde, me puse un suero para rehidratarme el cuerpo. Lo que me dice el neumólogo y el terapista que mi cuerpo no arrojó ese líquido que me metieron a través de la vena y fue lo que congestionó el pulmón derecho”, explicó.

El cantante, de 59 años, reconoció que el error que puso en riesgo su vida fue “autorrecetarse”, ya que el suero vitaminado le causó dificultad para respirar y, posteriormente, una neumonía atípica.

“La verdad, el andarme autorrecetando me andaba llevando al panteón. La verdad que yo lo noté inmediatamente. Cuando yo llego al hospital a urgencias, ya iba saturando 50, super bajito. Yo me iba ahogando”, dijo.

Julio Preciado recordó que durante su ingreso al hospital el sentía que se estaba “muriendo” por lo que le exigía al personal médico le pusieran una mascarilla de oxígeno. Posteriormente, explicó que cuando los médicos comenzaron a drenarle el líquido que había en su cuerpo, de inmediato, sintió mejoría.

“Yo sentí cuando comenzaron a sacar líquido el cambio. Ya tenía el ventilador y ya sentía que ya podía respirar bien porque ni con la mascarilla y con el ventilador al 100 por ciento, alcanzaba a respirar. Ya cuando empiezan a jalar agua, es cuando alcancé la respiración”.

“Debo ser agradecido con Dios primeramente… Qué meta me tiene aquí, quién sabe, pero (…) no me ha soltado de la mano y debo de ser agradecido”, sentenció.

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