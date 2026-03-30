Julio Preciado

Julio Preciado es hospitalizado de emergencia por presunto “problema pulmonar”: lo que se sabe

El cantante tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital durante el fin de semana pasado tras presentar un presunto “problema pulmonar”.

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Por:Elizabeth González
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Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia tras presentar un presunto “problema pulmonar” del que no se dieron detalles.

Según se informó este lunes 30 de marzo en ‘Ventaneando’, el cantante se encontraba en Mazatlán, Sinaloa, México, cuando “se puso malo” porque se “le vino un problema pulmonar”.

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“Está mejor, pero por su asunto del trasplante de riñón, preocupa”, expresó el presentador Pedro Sola.

¿Cómo se encuentra de salud Julio Preciado?

De acuerdo con Rosario Murrieta, la mañana de este lunes, el doctor Julio Ramos, se trasladó de Mazatlán para estar al pendiente del cantante, quien también le habría informado que ya estaba “mejor”.

“(El médico) está muy al pendiente de que los doctores lo atiendan (…) está hospitalizado en Mazatlán, pero según me comentó en la mañana ya está mucho mejor. Él (médico) viajó hoy de Guadalajara a Mazatlán para verlo y estar al pendiente”, dijo.

“El doctor Julio Ramos se fue para estar cerca… yo creo que, aparte de que son buenos amigos, yo creo que se le sube mucho el ánimo a Julio Preciado cuando ve a su mejor amigo, se siente en confianza porque le salvó la vida”, sentenció.

La salud de Julio Preciado desató alarma por su estado de salud, ya apenas en enero pasado cumplió cinco años de haber sido trasplantado de un riñón.

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