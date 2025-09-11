Julio Preciado

Julio Preciado es hospitalizado: este es su estado de salud tras resultar afectado por infección

Fue el propio cantante el que dio a conocer que se encuentra internado. Aunque no entró en demasiados detalles, él compartió cómo se encuentra.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video "Te dan ganas de quitarte la vida": Julio Preciado sobre la enfermedad que lo llevó a su trasplante de riñón

Julio Preciado ha sido hospitalizado a causa de una “leve neumonía”, informó este miércoles 10 de septiembre.

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante difundió un mensaje en el que destapó que se encuentra internado en una clínica.

En su escrito, detalló que está “recibiendo atención médica” y que la infección en sus pulmones derivó “del exceso de trabajo”.

¿Cómo está la salud de Julio Preciado?

Aunque no fue específico en cuanto a su condición actual, el intérprete de ‘Que solo estoy sin ti’ aseveró: “Nada de qué preocuparse, estaré en observación los próximos tres días”.

“Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto”, compartió sobre su proceso de sanción.

Además, agradeció a todos los que “se han preocupado” por su salud y les manifestó: “Les mando un fuerte abrazo”.

En una ‘selfie’, que también difundió en la red social, él pormenorizó que está en el Alhma Medical Center, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

Julio Preciado compartió una 'selfie' desde el hospital.
Imagen Julio Preciado/Instagram

En la emisión de su programa ‘Sale el sol’, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseveró que Preciado “me decía que tenía mes y medio sin dejar de trabajar”.

Julio Preciado ya había padecido neumonía

Esta no es la primera vez que Julio Preciado batalla contra esta enfermedad. En mayo de 2020, él informó que lo habían diagnosticado con ella.

En esa ocasión, él contó en la plataforma digital: “Amigos y seguidores, les aviso que sólo tengo principio de neumonía. La prueba de covid-19 salió negativa, gracias a Dios”.

