Hija de Julio Preciado sufre embarazo de “alto riesgo”, ¿es porque solo tiene un riñón tras donar el otro a su padre?

Julio Preciado y su hija confesaron sentir "felicidad" y "nervios" por el trasplante de riñón

Julio Preciado habló a detalle del estado de su hija, Yuliana, quien atraviesa actualmente por un embarazo de “alto riesgo”.

Fue el pasado mes de mayo cuando el cantante reveló que la joven tuvo que ser hospitalizada de emergencia por complicaciones.

“Tuvieron que internarla porque empezó a arrojar el líquido (amniótico) y estuvo muy delicada. Estaban a punto de sacarle al niño, pero bendito sea Dios, aguantó”, contó a ‘Ventaneando’.

A semanas de dicha situación, el artista compartió cómo se encuentran ahora ella y el bebé, que está próximo a nacer.

Julio Preciado habla del estado de salud de su hija embarazada

En entrevista para el programa ‘Sale el sol’, este 28 de mayo, Julio Preciado admitió que la gestación ha sido complicada para Yuliana.

“Desde hace ya dos meses empezó con problemas. Ha sido un embarazo muy difícil, sobre todo para ella, obviamente porque ella lo está padeciendo”, dijo.

“Es un embarazo de alto riesgo. Afortunadamente no se alcanzó a tirar todo el líquido amniótico, se le tiró la mitad y se quedó con la mitad, y se ha mantenido el bebé con ese líquido”, agregó.

El intérprete de ‘Dos hojas sin rumbo’ puntualizó que apoya moralmente a la futura mamá, quien permanece en “reposo absoluto”.

“Hoy cumple precisamente 34 semanas, le faltarían dos ya nada más. Yo sé que es difícil y hablo con ella todos los días y darle ánimos porque al final de cuentas es su primer bebé”, afirmó.

“Es una experiencia nueva para ella. Yo notó que se desespera, llora muchísimo, creo que es entendible”, añadió.

Preciado señaló que los médicos les recomendaron que Yuliana no tuviera a su bebé prematuramente pues que estuviera en una incubadora “no es lo más viable” y correría “un riesgo”.

Julio Preciado y su hija se alistan para el parto

Tomando en cuenta la situación de Yuliana, Julio Preciado esclareció que contarán con un equipo especializado de doctores para el momento en el que dé a luz.

“Al parto viene un médico de Guadalajara, de la confianza del doctor Julio (Ramos) que, por cierto, va a ser el padrino del niño y quiere estar al pendiente de todo”, explicó.

¿Hija de Julio Preciado tiene embarazo de alto riesgo porque solo tiene un riñón?

Aunque en febrero de 2020 la joven le donó a su padre un riñón, él asegura que eso no ha sido un factor que esté generando conflictos en el embarazo.