Julio Preciado se someterá a un bypass gástrico para perder 44 libras: el sobrepeso le dificulta caminar

El cantante explicó que, a pesar de estar en régimen alimenticio, no logra perder peso debido a que los médicos diagnosticaron que su "organismo se volvió inmune, tanto al medicamento como a la insulina y pues ya no funciona, la única solución es hacerme una manga gástrica para evitarme problemas de azúcar porque ya no me baja de 180, que es alta. La meta son 20 a 25 kilos (44 a 55 lb)", contó en entrevista con TVyNovelas.