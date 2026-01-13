Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias

La joven dominicana, que venía de pasar literalmente hambre por los estragos económicos de la pandemia, explicó que su miedo no era necesariamente quedarse sin trabajo, sino ser humillada por “el señor”, como se refería a Iglesias aún cuando era abusada, según dijo.

Rebeca es una de dos exempleadas de Iglesias que relataron a elDiario.es y Univision Noticias las agresiones sexuales que sufrieron por parte del cantante multimillonario. Ella contó cómo fue penetrada contra su voluntad; sufrió bofetadas, insultos y vejaciones físicas y verbales por parte de Iglesias, y fue coaccionada a participar en tríos en los que él daba instrucciones de cómo interactuar sexualmente con una de sus asistentes, mientras él se masturbaba.

“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, dijo Rebeca. “Él me metía los dedos por todos los lados”. En esos momentos, pensaba que no podía escapar: “Soy tu puto robot, tu esclava, tu muñeca. Y no puedo moverme, no puedo moverme”.

Rebeca fue contratada para limpiar la villa y cocinar. Como parte del proceso de selección, le pidieron referencias, cinco fotografías, un currículum y le preguntaron si tenía hijos. Tanto ella como el resto de empleadas entrevistadas trabajaban en régimen interno, alojadas en la casa y sin apenas contacto con el exterior.

Con el tiempo, el apacible refugio de Punta Cana terminó convirtiéndose en una cárcel de palmeras para Rebeca. Allí, según ella, Julio Iglesias la agredió sexualmente una y otra vez y la sometió a humillaciones laborales junto con otras compañeras de orígenes igual de humildes. Lo mismo se repitió en la mansión del cantante en Bahamas, dijo.

Le pareció “muy extraño” ese primer encuentro con Iglesias. El cantante también le preguntó si quería viajar por el mundo y si sabía inglés, a lo que ella respondió que “muy poquito”. “Me comentó en ese momento que yo era muy bonita”. A los pocos días, recuerda, le dijo que tenía “muy buenos glúteos”. En cuestión de semanas, la presionó para participar en un encuentro sexual con él y una de las encargadas de las casas, según Rebeca.

El cantante inquirió por una pequeña mancha en la mano de la joven. Ella explicó que se había untado con un tinte de cejas: “O sea, es algo que se me va con agua”.

“Entonces me pregunta mi nombre y me dice: ‘A ver tus uñas’, para ver si yo era limpia”, recordó Rebeca. Era principios de 2021 y ella tenía puesta una mascarilla para protegerse del covid-19.

La joven dominicana -que tenía 22 años en ese momento- tuvo que preguntarle a Google para enterarse de que el avejentado personaje con dificultades para caminar fue uno de los artistas de habla hispana más famosos del siglo pasado. ‘El amante latino’, le decían.

Hasta que la llamaron para contratarla en el servicio doméstico del lugar, Rebeca no tenía a Julio Iglesias en su ‘playlist’ de música ni en su memoria.

El legendario cantante español, entonces de 77 años, estaba sentado en un carro de golf con el que suele recorrer su lujosa villa frente al mar de Punta Cana, República Dominicana, repartiendo saludos y gritos, según su tornadizo humor.

El primer día de trabajo, Julio Iglesias le dijo a Rebeca (nombre ficticio) que quería examinar las uñas de sus manos.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias hablamos con más de una decena de exempleados -jardineros, pintores y demás personal de servicio- que trabajaron en distintos periodos entre finales de los años 90 y 2023 en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. Estas entrevistas contribuyeron a entender el clima de aislamiento, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y el temor que el carácter irascible de Iglesias a menudo generaba entre quienes trabajaban para él.

Ante el temor que sentían al compartir sus relatos, las entrevistadas pidieron asesoramiento legal y fueron remitidas a una organización internacional que defiende los derechos de las mujeres. Fue mediante esta organización que, por decisión propia y sin participación de los medios, terminaron recibiendo asesoría.

Hablamos con Rebeca y Laura en varias ocasiones, cuando ya no trabajaban para Iglesias, y sus versiones de los hechos se mantuvieron consistentes. Aunque las dos coincidieron durante su paso por las mansiones del cantante en el Caribe, apenas se relacionaron entre ellas en aquel momento. Dijeron que era una regla general: por órdenes de Iglesias, las empleadas no podían relacionarse entre sí.

Rebeca explicó que esta misma mánager favorecía y participaba en las solicitudes sexuales que les hacía Julio Iglesias. En elDiario.es y Univision Noticias hemos tratado de ponernos en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con esta encargada, sin obtener respuesta a las múltiples preguntas que estos medios le hicieron llegar.

Los periodistas también tuvimos acceso a resultados de pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual que varias empleadas domésticas debieron hacerse en junio de 2021, tal como relataron tres de las entrevistadas. Pudimos revisar un mensaje al grupo de WhatsApp de las empleadas donde la encargada de la casa de Iglesias les pidió que le enviaran los resultados: “Girls. Mándame por favor todos todas los análisis, vamos a ver qué exactamente pasa [sic]”, dijo.

Las exempleadas aportaron constancias laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y pedidos de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

Ambos medios contrastamos las declaraciones de las jóvenes con abundantes documentos que acreditan su relación laboral con el cantante y respaldan detalles de sus testimonios.

En elDiario.es y Univision Noticias corroboramos el testimonio de Rebeca con el psicólogo que la trató tras abandonar la casa del cantante, así como con un conocido que la apoyó emocionalmente durante el tiempo que trabajó para Iglesias. Una amiga de Laura, que estudió psicología, confirmó que la fisioterapeuta le comentó los presuntos abusos en el momento en que ocurrieron.

Por su parte, Julio Iglesias no ha respondido a una larga lista de preguntas sobre las acusaciones que le enviamos elDiario.es y Univision Noticias a través de mensajes de texto, email y correo. Además, uno de nuestros periodistas llevó las preguntas impresas y en un sobre a sus residencias de Florida y Punta Cana. Iglesias tampoco respondió a las reiteradas llamadas telefónicas que le hicimos. Uno de sus representantes legales con quien pudimos contactarnos respondió a nuestros emails iniciales, pero no a los referentes a las acusaciones.

Los nombres de estas dos exempleadas –así como el de otros testigos y extrabajadoras que aparecen en el reportaje– fueron cambiados para proteger su identidad. Ellas dicen que temen las posibles repercusiones que podrían sufrir debido al poder y la fama del cantante. También quieren evitar ser estigmatizadas y revelar su identidad cuando ni siquiera le han contado a sus familiares lo que vivieron.

La joven venezolana tenía 28 años cuando recibió la noticia de su contratación con una llamada del propio artista a comienzos de 2021. “Él me dice: ‘Te habla Julio Iglesias, ¿estás lista para que te cambie la vida?’. Yo le dije que sí. Me dijo: ‘Vas a viajar por el mundo conmigo’. Y vaya que me cambió la vida”, recordó.

“Me los aprieta durísimo [...] Y le digo: ‘Me duele’. Porque no es solamente que te toque, es que te lastima, ¿me entiendes? Me dice: ‘Es que tienes los pezones grandes’, y sigue como si nada”.

Iglesias le decía que era una vergüenza para su profesión. Ella dijo que la acosaba con preguntas morbosas sobre su vida íntima y llegó a retorcerle con fuerza los pezones mientras lo ayudaba con su terapia en la piscina.

Laura, la segunda exempleada con la que hablamos, trabajó como su fisioterapeuta. Contó que Iglesias la manoseó y besó sin su consentimiento y fue insultada constantemente. El último día que trabajó para él, dijo que el cantante la presionó para hacer un trío, pero ella se negó.

Villa Corales 5

Julio Iglesias pasa la mayor parte del año en su mansión de Punta Cana, en República Dominicana. Villa Corales 5 está conformada por un conjunto cerrado y vigilado de viviendas de madera de caoba, bankirai y pino Oregón con nombres como Bonita Uno, Cenicienta, Balinesa, salones de recepción y servicio, un estudio de grabación, una enorme piscina y gimnasio.

El frondoso jardín de palmas, trinitarias e islas verdes hace casi invisible el interior del predio. A un costado limita con la mansión que perteneció al diseñador dominicano Óscar de la Renta. Al frente, el mar profundamente azul del Caribe vigilado por fragatas de la Armada atentas a los paparazzis.

Las jóvenes entrevistadas coincidieron en que toda esa belleza natural perdió el encanto en el tiempo que vivieron allí. Con la pandemia como argumento, Iglesias solo les permitía salir a tomar sus días libres después de tres meses de labores sin descanso. Entre tanto, debían permanecer en la custodiada villa sin posibilidad siquiera de ir al supermercado. Sus familiares solo sabían de ellas gracias a llamadas y mensajes del celular.

Era un ambiente de “encierro” agobiante, explicaron. Algunas encontraban una vía de escape burlando las garitas de vigilancia para escabullirse al final de sus jornadas. Más tarde, regresaban a escondidas a sus dormitorios.

Las empleadas tenían prohibido hablar con los trabajadores hombres de la villa y a Iglesias tampoco le gustaba que entablaran amistad entre ellas. Así se lo hacía saber el cantante, según Laura: “Él sí te hace una advertencia, y es que no puedes confiar en nadie dentro de la casa [...] ‘Tu único amigo soy yo’”.

Federica Narancio y Esther Poveda / Univision.

Antes de su llegada a “la casita del terror”, como terminó refiriéndose a la villa, Rebeca había vivido una vida sin lujos. Huérfana de madre, dijo que trató de “salir adelante” desde muy pequeña. Lo intentó con una carrera técnica de turismo, que tuvo que dejar por falta de recursos. También trabajó de cajera en un puesto de venta de celulares, vendió jugos naturales y ropa en una tienda. Su sueño, según contó, era construirle una casa a su padre.

La primera vez que Rebeca dejó su casa familiar en Santo Domingo fue cuando comenzó a trabajar para Iglesias. “Nunca me había ido de mi casa, de mi papá, y estaba un poquito ingenua y tenía miedo, no le voy a negar”, relató.

El desvelo

En 1963, Julio Iglesias sufrió un accidente de auto y, durante la hospitalización, le detectaron un tumor. A sus 82 años, y como consecuencia de la operación, arrastra dolencias de espalda que ha buscado tratar con ejercicio y fisioterapia.

Una noche que se quejaba de los dolores, Iglesias llamó a Rebeca a su dormitorio en la villa de Punta Cana para que le ayudara a calmarlos, según contó. Al llegar a la alcoba del cantante, él le dio las instrucciones de lo que debía hacer.

“Es vergonzoso para mí lo que voy a decir, pero cuando yo voy allá, él me pone a chuparle el pito para no sentir dolor y lamerle el ano”, dijo Rebeca. “Y así yo pasé la noche entera”.

Cuando el sueño la vencía, Iglesias la jalaba del pelo para acercarle el rostro a sus genitales, recordó. “Obvio no era algo que hacía con gusto o con placer”, comentó Rebeca. “Pero él volvía y me jalaba o me hacía así para que yo siguiera. Y él me decía: ‘Ay, ahora estoy mucho mejor, que me hagas esto… que ese puto dolor’”.

Esa mañana, Laura, la fisioterapeuta del cantante, vio a Iglesias y le preguntó qué tal noche había pasado. “Y él me dice: ‘Pues mira, no pude pegar ni un ojo’”, recordó ella. “La pobrecita de [Rebeca], refiriéndose a la chica del servicio, pasó toda la noche chupándome el pito para ver si me daba sueño, pero ¡qué va! No pude dormir”.

Al principio, Laura creyó que su jefe bromeaba, fiel a su estilo “vulgar”. No llegó a preguntarle sobre esto a Rebeca porque dentro de la casa apenas mantenían relación. Fue cuando ambas dejaron de trabajar para Iglesias que volvió a entrar en contacto con Rebeca: “Ella me cuenta que esto es real”, dijo.

¿Eres de "mente abierta"?

Las entrevistadas contaron que Julio Iglesias tenía su propio método para enterarse de la vida íntima de las exempleadas. En la playa o en su carrito de golf, les preguntaba si eran de “mente abierta”, si tenían novios o hijos. Indagaba por su pasado, por sus padres, su familia y sus sueños. Ambas contaron que, al poco tiempo, las preguntas y comentarios se volvieron de índole sexual; incluso preguntó a una de ellas si se masturbaba. Finalmente, las presionaba para hacer un trío sexual con él y una de las encargadas de las casas que tenían superioridad jerárquica.

Federica Narancio, Esther Poveda / Univision

La primera vez que se lo propuso a Rebeca fue en la playa privada de la villa, recordó ella. Estaban en el mar junto a una de las asistentes de confianza del cantante. “¿Eres libre?”, le preguntó Iglesias. Ella respondió que “sí”, sin haber entendido bien a qué se refería. Luego, él le hizo otra pregunta y ella asintió con la cabeza, sin haber escuchado claramente, según dijo.

“Cuando salimos a la playa, ella (la asistente) me dice: ‘¿Tú estás segura de lo que acabas de aceptar?’. Yo subo para la cocina porque ya yo vi a lo que iba esto y yo súper nerviosa, el estómago revuelto. Me estaba escondiendo”.

La asistente le aclaró que Julio quería que ella y Rebeca participaran en un trío.

“Ella me dice: ‘Mira, es que él quiere que nos acostemos juntas hoy’, me explica. Y yo le digo a ella que yo no lo voy a hacer, que estoy muy nerviosa y que yo no quería hacer eso. Y ella me dice que sí, que lo tienes que hacer”, aseguró.

Rebeca terminó de fregar los platos y se presentó en la recámara de Julio Iglesias en el centro de la villa. Según Rebeca, antes de su encuentro con el cantante, la asistente le ofreció varias copas de vino y chupitos de tequila.

“Me da tres o cuatro tragos de Patrón, de tequila, como para que yo no estuviera nerviosa”, señaló Rebeca. “Yo le estoy diciendo que no lo quiero hacer, que no lo quiero hacer. Y me está diciendo ‘sí’, como que me está convenciendo, y yo que no. Y lo último que hizo (la asistente) para convencerme fue decirme que fingiera”.

Rebeca dijo que Iglesias le ordenó a su asistente que la “vistiera como de hawaiana”. Tuvo que caminar en unos tacones muy altos que no podía controlar, con un pareo en el torso y otro alrededor de las caderas. El cantante estaba en la cama vestido –como era usual– con una camiseta y el resto de su cuerpo desnudo.

“Me preguntó que si yo sabía caminar con tacos y yo le digo que no. […] obviamente cayéndome, tambaleando”, dijo.

Su compañera le propuso que –para hacerle menos angustiosa la sesión– fingiera y se cubriera la vulva con la mano. Pero el cantante se percató y le retiró la mano, según Rebeca.

“Entonces esa noche yo estaba un poquito borracha porque me habían dado el vino y me habían dado el tequila y, bueno, hicieron lo que hicieron y yo me quedé dormida y no recuerdo más”.

Tras ser contactada por elDiario.es y Univision Noticias, la asistente mencionada por Rebeca calificó las alegaciones como “patrañas” y alegó que trabajó para Iglesias como “bailarina por muchos años”. Además, añadió que solo tenía “agradecimiento, admiración y respeto” por el cantante, y le describió como “un gran caballero y muy respetuoso con todas las mujeres”.

El mito del conquistador

Julio José Iglesias de la Cueva, el baladista y compositor que más ha cantado al amor y a las mujeres en diferentes idiomas, fue un ídolo mundial. Su nombre llegó a los récords Guinness como el artista latino con más ventas en el planeta, con 250 millones de discos vendidos.

Sus grandes éxitos “Hey”, “La vida sigue igual” y “Soy un truhán, soy un señor” se escucharon en los rincones más remotos del mundo en idiomas como el tagalo de Filipinas o el indonesio. Su fortuna está estimada en 720 millones de dólares, según la lista de millonarios españoles de Forbes de 2025.

Hay otro récord del que Iglesias alardeó durante su carrera artística: el de haber tenido relaciones sexuales con unas tres mil mujeres. Entre sus aparentes bromas a cámara y anécdotas de seductor, la leyenda de casanova quedó grabada.

Iglesias escribió en su autobiografía que su cuerpo necesita "hacer el amor todos los días, todas las noches". Eso, concluyó, lo hacía sentir “un poco árabe, un poco como el jeque que en ocasiones escriben de mí los periódicos, que llevo dentro".

Tenía una especial fijación con los tríos, según contó su exnovia tahitiana Vaitiare Hirshon en el libro Muñeca de Trapo (Ediciones B, 2010).

“Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama”, escribió. “Son como él las quiere, siempre de senos grandes y dispuestas a todo... Son sombras que me abrazan, me hacen el amor, me comparten con él”, agregó.

En ese libro también se relata una escena en la que Iglesias mantuvo relaciones sexuales con una niña de 16 años en Galicia, España. Hirshon, quien inició una relación con él cuando tenía 18 y él 40 años, reveló en su libro que a Iglesias también le gustaba tomar cocaína.

“Julio me da cocaína. No quiero aceptar, he estado libre de drogas durante meses. Insiste y finalmente inhalo la raya. Luego hacemos el amor”, escribió. Le enviamos preguntas a Julio Iglesias y a uno de sus representantes legales sobre estas alegaciones, pero no obtuvimos respuesta.

En escenas celebradas por los medios como travesuras del símbolo sexual de moda, se le vio besando repentinamente en la boca a actrices, presentadoras de televisión, periodistas y admiradoras.

“Hoy estaría en cana (prisión) Julio Iglesias, porque no solamente se le acercaban, o él se acercaba a las minas (muchachas), sino que las tocaba”, comentó María Eugenia Fernández, una de las integrantes del famoso coro de Las Trillizas de Oro que viajaba con el cantante y su orquesta.

“Hoy estaría con un juicio que le darían cadena perpetua”, agregó en una entrevista en el programa Falta de Respeto, en 2018, y reseñada por numerosos medios. Aunque, las tres hermanas aclararon que eran otros tiempos y otros códigos.

Mantener el mito de conquistador de Iglesias era parte del marketing de su figura, reconoció Alfredo Fraile, su amigo y mánager durante 15 años.

“En términos de marketing nos venía bien engrandecer la leyenda de Iglesias como ‘latin lover’ devorador de señoras. Unas señoras que, según el mito, caían rendidas en sus brazos con una simple mirada suya”, escribió Fraile en su libro Secretos Confesables.

Además de Villa Corales 5 en Punta Cana, Iglesias pasa sus días de retiro en otros refugios de su propiedad igualmente lujosos, como Lyford Cay, una comunidad privada de Bahamas con helipuerto, la finca Cuatro Lunas, de Málaga, España, o Indian Creek, al sur de Florida, donde vive su esposa, la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger.

Los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias tratamos de contactar a Rijnsburger con varios mensajes y llamadas telefónicas, pero la esposa de Iglesias no respondió.

"Princesa con suerte"

La exigencia de Iglesias para que Rebeca acudiera a su habitación fue en aumento, tanto en Punta Cana como en Bahamas, según contó ella. Rebeca calculó que los encuentros sexuales llegaron a un promedio de cinco veces a la semana, casi siempre con la participación de la mánager responsable de la contratación de personal. Solo tenía un respiro cuando la esposa del cantante estaba de visita. Durante los días que Rijnsburger pasaba en la villa, Iglesias ni la miraba, dijo.

Rebeca señaló que, tras dejar su trabajo en la residencia de Iglesias, acudió a un neuropsicólogo, a quien relató los abusos sexuales que, según ella, vivió. Con su autorización, elDiario.es y Univision Noticias lo confirmamos con el especialista, de iniciales A. M.

“Lo que había vivido con Julio Iglesias era, entre todas las cosas que se trataron entre agosto y diciembre del 2022, ese fue el eje central por mucho tiempo”, dijo A. M. durante una entrevista telefónica.

El neuropsicólogo aseguró que durante las primeras sesiones él notaba que “había algo de lo que ella necesitaba hablar, pero le costó hablarlo”. Cuando finalmente Rebeca reveló lo sucedido, lo hizo “con mucha vergüenza”. Él recuerda cómo, durante las terapias, le contó que sufrió “penetración con los dedos” y que Iglesias “la obligó a estar con otra chica”.

“Ella podía decir que se sentía obligada aunque no supiera decir exactamente por qué. Porque no era que le pusieran una pistola en la cabeza ni que le pusieran un cuchillo. […] Él le hacía sentir muy mal”, agregó.

Según A. M., el aislamiento al que estaba sometida Rebeca en su trabajo como empleada interna agravó la situación: “Punta Cana no es la ciudad de [Rebeca]. [Rebeca] vivía aquí en Santo Domingo. El problema aquí es que estás sola, que no te quieres quedar abandonada, que no quieres que te hagan daño. No sabemos cuáles son las repercusiones de una persona poderosa. Puede afectarte a ti y a tu familia”.

En la casa de Punta Cana, la jornada laboral empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche, cuando arrancaba la rutina de sumisión sexual en el cuarto del patrón, lo que podía extenderse hasta las dos o tres de la madrugada, según relató Rebeca.

Los dolores de cabeza no servían de excusa, señaló. “Él decía: ‘Dale una pastilla a la niña’. Y me daban la pastilla”.

La menstruación tampoco.

“Él decía como que ‘ponle un tampón’, porque claro, él ese día no me metía los dedos, pero sí me ponía a tener relaciones”, dijo Rebeca.

Rebeca recuerda la vez que más tajantemente se negó a tener un encuentro sexual con Iglesias: fue después de una discusión en la que el cantante la insultó fuertemente.

“Entonces cuando yo le digo que no, que no quiero estar con él, él comienza a insultarme muy feo, comienza a decirme que cómo yo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él”, explicó.

“Tú eres una princesa con suerte”, recuerda que le dijo en esa ocasión. Ella pensó: “¿Cómo voy a ser una princesa con suerte si trabajo más de 16 horas?”. No se atrevió a decir nada más, pero rompió a llorar. “Él trataba de decirme que yo no tenía derecho, por nada del mundo, a decirle que no, a rechazarlo”, añadió.

La joven cronometró así un día en su vida en la villa: a las ocho de la mañana limpiar el gazebo, luego preparar el desayuno de Iglesias, que le servía alrededor de las 11, cuando el cantante se levantaba. Tenía que acompañarlo a tomar el baño en la playa y, al terminar, correr a quitarse la sal del mar y empezar a cocinar el almuerzo que debía estar listo a las tres de la tarde. Durante un tiempo, le sirvió lentejas sin sal, que fue su plato favorito hasta que empezó a quejarse de que le sabía a jabón. Lavaba la loza, limpiaba la cocina y sin pausa empezaba la preparación de la cena que servía a las 11 de la noche. Mientras Iglesias comía, ella debía permanecer de pie con las manos atrás, pendiente de cualquier orden.

La ansiedad de Rebeca era tal que comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho, según contó. A principios de mayo, le hicieron pruebas médicas en un hospital de Punta Cana para monitorear sus taquicardias. elDiario.es y Univision Noticias tuvieron acceso a uno de sus exámenes.

Su terapeuta también observó el mismo problema en la joven: “Cuando [Rebeca] llegó a la terapia, ella llegó con un elevado síntoma de trastorno del estado de ánimo. Por un lado, sobre todo ansiedad, tenía un trastorno de ansiedad generalizado”, dijo.

Además, A. M. identificó que Rebeca padecía un trastorno depresivo por distimia, “persistente a lo largo del tiempo”, incluso antes de su paso por la casa de Julio Iglesias. Consultado por las periodistas sobre si ese trastorno pudo haberse agravado a raíz de las agresiones que ella denuncia, A. M. respondió: “Diría que sí, le había afectado enormemente, sobre todo en síntomas relacionados con autoestima [...]. Muchos de los síntomas que se encuentran en una persona con depresión se habían agravado en el caso de [Rebeca] de manera significativa”.

A. M. recordó que, hacia el final de las sesiones, Rebeca “estaba teniendo muchos síntomas cardiológicos que a veces son típicos de los trastornos de ansiedad”. En la última consulta, le dijo que no le pagara la sesión y usara ese dinero para que se hiciera una revisión cardiológica y descartara que la taquicardia tuviera un origen biológico. No volvieron a tener citas después de esa sesión.

A. M. dijo que conocía a Rebeca previamente, cuando fue su profesor de inglés, y que había “confianza” entre ellos. Sabía que su situación económica no era buena y –cuando ella lo contactó para iniciar terapia– le cobraba solo una parte del valor de las consultas, “unos 15 dólares”. A pesar del acuerdo, las sesiones terminaron por los problemas financieros de Rebeca, según dijo el especialista.