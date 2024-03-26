Julián Gil y su familia están de luto tras muerte de ser querido y le dicen adiós: “Te veo en el cielo”

Video Julián Gil le dio su primera lección de futbol a su nieto: le dicen que es el abuelo más tierno

Julián Gil y su familia atraviesan un doloroso momento y es que el pasado domingo 24 de marzo, la hermana del actor compartió la triste noticia de la muerte de un ser querido.

Julián Gil y su familia le dicen adiós a ser querido

Patricia Ramosco, la hermana mayor del actor, compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram. En sus palabras, reveló la irreparable pérdida que enfrenta su familia y señaló que su primo fue un valiente luchador y se enfrentó a una dura enfermedad que finalmente le arrebató la vida.

En este momento de despedida, Patricia se aferra a la certeza de que el cielo está de fiesta en honor a su ser querido y a través de su conmovedor mensaje busca consuelo y esperanza en medio del dolor.

“Viviste dando tanta alegría y con esa misma energía quiero despedirte. Sé que el cielo está de fiesta, descansa primo, la luchaste como un guerrero, solo te nos adelantaste, ni un día menos ni un día más, disfrutaste tu vida, hiciste todo lo que elegiste y tal vez más… Morir es parte de vivir y recordar es sentir que no hemos partido”, detalló.

Patricia Ramosco, con profundo amor y gratitud, siguió despidiéndose de su primo y a través de emotivas fotografías, revivió los momentos compartidos; señaló que elegía creer en un más allá y le expresó su agradecimiento por cada risa, cada abrazo, y cada instante compartido.

Hermana de Julián Gil publica fotos de su ser querido y le dice adiós Imagen Instagram Patricia Ramosco



“Como decías pare de sufrir y más nada, tiempo de festejar tu vida y recordarte con el amor que mereces. Gracias por darnos tantas alegrías, risas, bromas, bailes y tantas canciones, por esas llamadas a la madrugada con un te quiero. Hoy te despido con todo mi amor y con la tranquilidad de que fuiste feliz y ya no sufrirás más. Buen viaje primo. Te veo en el cielo”, sentenció.

Julián Gil respondió a las conmovedoras palabras de su hermana mayor. Junto con los miles de “Me gusta”, compartió una serie de emojis de corazones en color negro en el hilo de comentarios.

¿Quién es la hermana mayor de Julián Gil?

Patricia Ramosco, la hermana mayor del actor, ocupa un lugar especial en su vida. Más que una hermana, ha sido una figura materna para Julián Gil. A través de las redes sociales, el actor le dedica mensajes cargados de emoción y gratitud.

En los momentos más difíciles, Patricia ha estado a su lado. Desde las cirugías que el actor ha enfrentado hasta el complicado conflicto legal con Marjorie de Sousa desde 2017, siendo un apoyo inquebrantable.