Juan Soler volvió a enamorarse de su novia de juventud: así inició su nueva relación

Juan Soler y Maki Moguilevsky se coronan como una de las parejas de exesposos que mejor se llevan en el mundo del espectáculo. Su amistad es tan cercana y buena que incluso varios han creído que se volvieron a dar una oportunidad.

No obstante, para el pesar de muchos de sus fans, Juan y Maki son sólo amigos y ambos han pasado a una nueva etapa de su vida.

En el caso de Juan Soler, el actor de ‘La mexicana y el güero’ actualmente se encuentra en una relación a distancia con un viejo amor de su vida.

¿Quién es la nueva novia de Juan Soler?



Juan Soler vivió una etapa muy difícil tras su divorcio con Maki. No obstante, el tiempo e ir a terapia le ayudó a sanar su corazón y a incluso apostar por nuevamente enamorarse, según explicó en una charla con Mara Patricia Castañeda.

“Me volví a enamorar de mi primera novia”

Juan Soler conoció a su nueva novia en la escuela



Cuando Juan Soler era adolescente y cursaba la secundaria, conoció a María José: su primera novia.

De los 15 a los 20 años, el actor mantuvo un noviazgo con ella, quien se coronó como su única novia de la juventud.

Posteriormente, se separaron y cada quien hizo su vida. Por un lado, Juan se mudó a México, consolidó su carrera como actor, se casó con Maki y tuvo dos hijas –también es papá de Valentina, su primogénita–.

Por otro, María José, originaria de Tucumán, Argentina, ciudad natal también de Juan, se casó, es madre de cuatro hijos y es abogada, profesión que ejerce en un puesto muy importante en el Poder Judicial de Argentina.

Juan Soler se reencontró con su novia de la juventud



Hace dos años, Juan Soler fue a una reunión de generación de su escuela y se reencontró con María José.

En ese momento, María José seguía casada, por lo que Juan y ella sólo experimentaron la dicha de reconectar como amigos.

Meses después de este reencuentro, María José buscó en Juan Soler un apoyo para poder sobrellevar su divorcio, un suceso que el actor ya había lidiado con anterioridad.

“Nos empezamos a dar ánimos. A acompañarnos desde la pureza de una relación sin interés”.

Juan Soler y su novia María José iniciaron su relación de una forma muy orgánica



Poco a poco, su conexión y vínculo evolucionó de una amistad a un noviazgo. Soler dio el primer paso y le pidió verla. En un principio, María José dudó en hacerlo. De acuerdo con el actor, su novia es muy conservadora.

No obstante, al final decidieron hacer su primer viaje juntos a Cafayate, destino donde vivieron una increíble experiencia entre vinos y montañas y sintieron una profunda conexión, como si el tiempo nunca hubiera pasado entre los dos.

“Pasamos un fin de semana increíble. Fue muy orgánico… Fue como si nunca nos hubiéramos separado porque hablábamos de cosas muy afines… Tenemos exactamente la misma edad y tenemos expectativas muy similares”.



En un inicio, Juan, de 58 años, no estaba tan convencido de apostar nuevamente en tener una relación romántica, principalmente por la lejanía entre los dos –María José vive en Argentina, mientras él reside en México–.

Sin embargo, se dio cuenta que valía la pena arriesgarse y disfrutar cada momento que se pudiera con María José.

“Nos reencontramos. Nos caemos increíble. Nos queremos mucho también. Viajamos y nos vemos…. Me hace sentir bien, me la paso sensacional, me divierto, me encanta hablar con ella. Y pues que dure lo que tenga que durar”.