Presentador denuncia en programa el abuso sexual de su padre y tío: relata lo que sufrió

Juan Pedro Aleart, es un presentador argentino, que hizo pública su historia de abuso sexual el pasado jueves 18 de abril en su programa, detallando que el delito fue cometido por su padre y su tío.

Durante su emisión del programa “De 12 a 14” narró el “infierno” que enfrentó junto a sus hermanos durante su infancia. Señaló que “era la primera vez que contaría su historia” y que al ser figura pública, lo dio a conocer para “ayudar a mucha gente que la está pasando mal o que ha atravesado una situación similar”.

Juan Pedro Aleart afirmó que su padre era un hombre violento y que no le importó tener VIH cuando abusaba de su hermana menor.

“El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas: físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia, a mí incluido. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus 3 años en adelante, siendo él VIH positivo”.

El presentador precisó que su padre cometía los abusos a su hermana frente a él y su hermano menor, señalando que la hoy joven “era una exagerada”.

“Hizo la denuncia, presentó un informe psicológico, y yo fui testigo, porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada, que estaba loca".

Aceptó que su mamá fue "víctima", pero destacó que también fue "cómplice" de su padre, quien tras ser denunciado por los delitos “decidió quitarse la vida” por la “barbaridad que había cometido”.

Tío de presentador abusó de él en su infancia

Durante ese misma época, el presentador encontró refugio junto a un tío, quien pese a ser una figura paterna para él, terminó por abusar sexualmente de él.

“Mientras todo esto ocurría en mi casa, una casa con un padre violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo. Un tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”.

Cuando tenía 12 años, Aleart decidió confesar lo que estaba viviendo juno a su tío, pero “sus padres no hicieron nada”, y relató que los hechos siguieron pasando “una y otra vez”.

Juan Pedro Aleart denunció públicamente a su tío y padre a finales de 2022, porque era una situación que ya "noo aguantaba más".

“He estado en una profunda etapa de depresión, muchos meses…Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Venía a trabajar en el auto llorando, con un nudo en la garganta. Me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie”.

La serie de abusos en su contra, provocó que el periodista “perdiera el sentido de la vida”, pero gracias a mucha terapia logró salir adelante y destacó que estuvo apoyando por un pequeño grupo de personas, quienes lo “sostuvieron en pie”.

Aprovechó su confesión para alentar a personas que viven situaciones similares a él a pedir ayudar, pues afirmó es "el único camino".

“ Yo no elegí ser abusado, no elegí tener un padre violento y abusador. No elegí tener un tío abusador, no elegí tener una familia desalmada. Pero en determinado momento, la vida te da la oportunidad de enfrentar todo eso. Esta es la forma en la que decidí enfrentarlo”.

En entrevista con Despierta América este 22 de abril, Juan Pedro Aleart destacó que buscará justicia, pues su tío “estaba libre” y disfrutando de la vida

“Voy a ir hasta las últimas circunstancias en la justicia. Si hay que cambiar las leyes, también lo estamos haciendo. La idea es intentar ayudar a mucha gente”.

Presentador recibió apoyo de su novia

Juan Pedro Aleart detalló que una de las personas más importantes durante todo este proceso fue su novia Yoana Don, a quien le dedicó un mensaje, afirmando que fue y es su apoyo incondicional.

“Me sostuviste, me levantaste del piso cuántas veces fueron necesarias, me empujaste para adelante y me llenaste de amor. Después de la tormenta, siempre sale el sol. ¡Se viene lo mejor de nuestras vidas, y cuánto lo merecemos!”, sentenció el pasado 20 de abril en Instagram.