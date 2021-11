"Pensaba que era medio sangrón": José Ron aclara cómo es su relación con Gonzalo García Vivanco

Ya comenzó la recta final de las transmisiones en Estados Unidos de la telenovela protagonizada por José Ron, La Desalmada.

Durante una entrevista con ‘People en español’, el actor reveló las experiencias que tuvo dentro y fuera de las grabaciones. Aseguró que se lleva grandes momentos después de trabajar con sus compañeros actores, además de que en su corazón se quedan amigos.

José Ron disfruta de la buena química en sus proyectos

En dicha entrevista el actor enfatizó:

“A mí me gusta hacer amigos con mis proyectos. No solamente voy a trabajar, sino que sí me gusta conocer a las personas, convivimos tanto que es imposible no llevarte una buena amistad de compartir tanto tiempo con alguien".

Cargando Video... Ya viene La Desalmada: así se preparan Livia Brito, José Ron y el resto del elenco previo al estreno

En medio de la conversación, el tapatío señaló con quién de sus compañeros de elenco se lleva tan bien que lo considera un amigo.

"Una gran sorpresa fue Gonzalo García Vivanco, porque somos paisanos y no nos conocíamos, tenemos amigos en común y yo lo veía, él me veía, igual nos ubicábamos pero hasta ahí. Yo sí pensaba que era medio "sangrón", la verdad y ¡es un tipazo!, hicimos una química bien padre".



Pero García Vivanco no fue el único compañero con el que el actor entabló buena química. José Ron también encontró grandes seres humanos en La Desalmada, tales como Kimberly Dos Ramos, Marlene Favela y Eduardo Santamarina.

"Con Kimberly ya había trabajado y también fue lindísimo volver a trabajar, es muy divertida, muy bromista. Con Marlene y Lalo , ¡híjole, qué agasajo haberlos conocido! Son grandes personas, grandes actores y sé que si mañana hay algo, les puedo hablar, invitar a comer y vamos a ir, los voy a ver y eso es lo más lindo de un proyecto, llevarte una amistad".

Cargando Video... Resumen de La Desalmada capítulo 6

José Ron disfrutó hasta el final interpretar a Rafael Toscano

En las últimas grabaciones de La Desalmada, José Ron se conmovió hasta llegar a las lágrimas pues se encariñó demasiado con su papel. En el programa Hoy explicó que no podía hablar por la emoción.

También contó que no se reunió con sus compañeros de reparto para ver el último capítulo juntos, pues se encontraba tocando con su banda musical. A pesar de que se tomó un par de horas para ver el episodio, apuntó que en esos momentos también estaba realizando uno de sus más grandes sueños: el ser cantante.

Cargando Video... Livia Brito regresa a las novelas con La Desalmada, muy pronto por Univision

“Cierra este ciclo con La Desalmada, este proyecto y me emociona bastante. No se puede todo en esta vida pero también estoy aquí, me hubiera gustado reunirme con mis compañeros pero estoy muy feliz, quizás más que con la actuación”.

Confirman que habrá una segunda temporada de La Desalmada