Llorando, Alicia Machado acusa a José Manuel Figueroa de agresión: 'Me vuela una cachetada'

"No sé qué tantas drogas se metía y yo acababa de llegar, estaba en la cocina, llegué por atrás y le dije 'oye, de verdad necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en la Ciudad de México', y de repente el cuate, que tiene una mano de este vuelo y esta así de alto, se voltea y me vuela una cachetada de la nada. De verdad no entiendo cómo no está preso. Me vuela el cachetón, yo ruedo, me pegó con la pared de la cocina y me quedó en shock. Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas con una bota, nunca lo había hablado, pero esto ya me vale, porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte", relató en llanto.