José Eduardo Derbez reacciona a acusación de presunto abuso en contra de su hermano Vadhir
El actor aseguró que no está enterado de la situación que atraviesa el cantante, quien asegura que la denuncia por una supuesta violación se debe en realidad a un intento de extorsión.
José Eduardo Derbez compartió sus primeras reacciones ante la situación que atraviesa su hermano Vadhir debido a una acusación en su contra por un presunto abuso sexual.
A horas de que la imputación fuera confirmada por el propio cantante, el actor confesó que no conocer a profundidad lo que sucede.
“No estoy muy enterado. Te digo, vengo regresando de Guadalajara. No he podido hablar mucho con él”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’.
De hecho, luego de que el reportero de la emisión le indicara que Vadhir estaría siendo víctima de una extorsión, José Eduardo reaccionó sorprendido.
“Estoy perdidísimo en lo que me estás diciendo, no tengo ni idea. ¿Dónde salió eso? […] Me agarras en curva. No he hablado con nadie de la familia ahorita”, expresó.
El hijo de Victoria Ruffo aseguró que se pondría en contacto con el intérprete de ‘Mala’ para preguntarle qué está pasando.
Aunque evitó dar “más información”, sí indicó que ellos “nunca han sido de estar metidos en este tipo de cosas”.
“No sabemos de nadie que quiera hacerle daño ni nada así”, puntualizó el protagonista de películas como ‘Mesa de regalos’.
¿De qué acusan a Vadhir Derbez?
Fue la tarde del 6 de mayo cuando Vadhir Derbez negó “categóricamente” haber agredido a una modelo que participó con él en la grabación de un videoclip.
“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, aseguró al mencionado programa.
Su abogado, Enrique González, dio a conocer que, alegadamente, al artista trataron de chantajearlo asegurándole que, a cambio de una fuerte suma de dinero, detendrían el proceso legal.
“Y le dicen que, si no da 350 mil dólares, evidentemente le van a librar orden de aprehensión y lo van a detener”, relató al respecto.
En el vespertino informaron que una mujer de 19 años interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por el cargo de presunta violación.
En su testimonio, ella afirmó que el intérprete le efectuó “contacto físico no consensuado” mientras estuvieron solos en un camerino. Lo que él desmiente.