José Eduardo Derbez se sincera sobre el motivo por el que lloró en baby shower de su hija

¿Por qué José Eduardo Derbez lloró en baby shower?

Tras mostrar en redes sociales que el conductor no aguantó las lágrimas durante la ceremonia en honor a su hija Tessa, José Eduardo Derbez rompió el silencio y durante un encuentro con reporteros como Berenice Ortiz este 1 de marzo, confesó qué originó su llanto.

Novia de José Eduardo responde a críticas por no "contemplar a sus papás" en baby shower organizado por los Derbez

¿Victoria Ruffo no fue invitada por los Derbez al baby shower de su nieta? Revelan motivo de su ausencia

José Eduardo Derbez afirmó que el baby shower “fue un evento muy bonito” y aunque no reveló qué le escribieron, sí detalló que fueron mensajes de amor.

“No me acuerdo, pero fueron como ocho cartas, pero luego la compartiré, fueron palabras hacia la bebé, hacia mí, hacia Paola muy lindas”, sentenció.

Novia de José Eduardo Derbez confiesa si habrá boda tras embarazo

“Para nunca (habrá boda), ya no es obligatorio casarse, yo lo veo así, pero cada quien… Mejor así (sin boda). Eso ya está habladísimo, llevamos 4 años y medio, es un tema hablado… No toda mujer enamorada se quiere casar, si ustedes se quieren casar está padre, pero respeten las decisiones ajenas”, sentenció.

Afirmó que desea grabar el parto y detalló "espero que sí se pueda"; además aseguró que no desea tener más hijos, "después de Tessa no".

“Hay muchas cosas, una es que me siento muy consentida y apapachada, me gusta sentir las pataditas de uvita, me gusta ver mi pancita crecer. Hay cosas bonitas del embarazo, hay que unas fatales”, sentenció la modelo.