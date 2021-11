"Mis manos me sudaban": José Eduardo Derbez contó cómo fue actuar por primera vez con su mamá

Gracias a sus papás, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez ha estado en contacto con la industria del entretenimiento desde pequeño, lo cual influyó en que también encontrara su pasión en la actuación.

Desde hace más de 20 años, José Eduardo tiene múltiples créditos en cine y televisión. En varios de estos proyectos, el actor ha podido trabajar con su papá como en el programa ‘Derbez en cuando’, la película ‘Como ser un latin lover’ y el reciente reality ‘De viaje con los Derbez’.

Sin embargo, el actor de 29 años no había tenido la oportunidad de compartir pantalla con su mamá, la actriz Victoria Ruffo… hasta ahora.

José Eduardo Derbez explicó cómo fue trabajar con su mamá en su primer película juntos



Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez tienen una relación mamá e hijo bastante estrecha, la cual evidencian en las múltiples fotos juntos que publican en Instagram.

Viajes por el mundo, Navidades, reuniones familiares y más eventos son parte de los momentos que comparten y disfrutan. Sin embargo, a la lista de vivencias madre e hijo aún faltaba sumar un proyecto de cine juntos.

Afortunadamente, la película ‘El roomie’ les dio la oportunidad de vivir esta experiencia.

En el primer evento oficial de este filme dirigido por Pitipol Ybarra, el cual aún está en grabaciones, José Eduardo Derbez aprovechó para charlar un rato con los medios.

En este intercambio, el joven Derbez expresó que estaba “muy contento y muy emocionado” de poder participar en esta película.

Derbez da vida al protagonista Rogelio, un chavo que no es el mejor roomie ya que no es muy bueno pagando renta, pero lo que sí hace es ayudar a sus compañeros de cuarto en varios aspectos de su vida.

‘El rommie’ le permitió a José Eduardo disfrutar de un trabajo en cine en esta época tan complicada por la pandemia, así como trabajar por primera vez con su mamá.

El actor explicó que Victoria Ruffo tiene un cameo en la cinta, en la que interpretará a una directora de un colegio.

A pesar de ser una breve participación, ésta fue suficiente para que José Eduardo sintiera muchos nervios por grabar junto a su mamá.

"Yo estuve muy nervioso con ella pero salió muy padre"



El actor expresó que “una mamá siempre impone”, lo cual también influyó en el nerviosismo que vivió. Además, ser consciente de la trayectoria de su mamá y “la gran actriz que es” provocó que incluso le sudaran las manos.

"Fue una combinación de trabajar con mi mamá, de que fue la primera vez, y también la carrera de ella y la gran actriz que es… Sí me puse muy nervioso. No me lo creían, pero si estaba yo, mis manos me sudaban"



Más allá de los nervios, José Eduardo también expresó que fue un momento “muy padre” entre los dos. “Nos divertimos mucho, nos reímos bastante. Yo creo que les va a gustar mucho”, advirtió.