De las bromas al “para qué”: así vive José Eduardo el distanciamiento de sus padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

José Eduardo recordó que un día discutió con su padre, y al término de la disputa, llamó a su mamá para relatarle lo que le había dicho a Eugenio: “Entonces le conté a mi mamá y me dice ‘pues me vale, es tu papá. Te regresas y le pides disculpas. No tenías que haberle hablado así. Te entiendo. De hecho, la razón la tienes tú, pero no le hables así’”, señaló el actor.