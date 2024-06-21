Jorge Ortiz de Pinedo

Médicos cancelan trasplante de pulmones a Jorge Ortiz de Pinedo al detectar que “podría morir”

El actor reveló el motivo por el que los especialistas decidieron no realizar la importante operación. Él requiere el cambio de dichos órganos debido al daño que los suyos sufrieron debido al cáncer.

Dayana Alvino
Video Jorge Ortiz de Pinedo necesita un doble trasplante de pulmón, pero no pierde la esperanza

Jorge Ortiz de Pinedo no recibió el trasplante de pulmones que necesita a causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece.

Fue el propio actor de 76 años quien detalló lo que sucedió para que los médicos determinaran no realizarle el reemplazo de dicho órgano.

¿Por qué cancelaron el trasplante de pulmón a Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que los doctores cancelaron efectuar el importante procedimiento mientras él se encontraba ya en el quirófano.

“Ya estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema que tenía yo hepático, o sea en la sangre y tuvieron que detener todo”, dijo en declaraciones presentadas en el canal de YouTube ‘delarosatv’ este 18 de junio.

“(Dijeron los especialistas): ‘paren las máquinas, hay un peligro ahí, si le hacemos el trasplante podríamos provocarle una anemia tremenda y se podría morir’”, relató.

Cabe señalar que en 2010, el productor del programa ‘Una familia de 10’, que puedes ver aquí en ViX, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, por lo que le extrajeron partes de ambos pulmones.

Desde esas cirugías, él ha usado oxígeno en tanque para poder respirar y se mudó desde la Ciudad de México a Miami, Florida, para estar al nivel del mar.

Al respecto de la afección que impidió la intervención, el comediante puntualizó que los especialistas “lo que han hecho es curarme”.

“Era una mutación de células que me (la) provocó, hace años, cuando me hicieron una quimioterapia”, explicó.

Jorge Ortiz de Pinedo tiene “esperanza” de que le hagan el trasplante

Enfocado en estar en óptimas condiciones, Jorge Ortiz de Pinedo reconoció que guarda la fe en que pronto podrán efectuarle la operación.

“Ahí voy de nuevo con los médicos (para que) vuelvan a hacerme todos los exámenes y, si ya estoy bien, adelante”, expuso.

Él especificó que, en caso de aprobar los análisis, su nombre será colocado en la lista de solicitantes hasta que aparezcan unos pulmones que sean de su “talla”.

“Yo estoy en esta etapa tratando de componerme perfectamente y (con) la esperanza de que me puedan hacer este trasplante, y mientras tanto aquí me tienen dando lata como siempre”, dijo optimista.

