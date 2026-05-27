Jorge Ortiz de Pinedo ¿Jorge Ortiz de Pinedo murió?: el actor explica el mensaje que generó la falsa noticia El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo recibió mensajes de condolencias en sus redes sociales luego de manifestar su pésame tras la muerte de querido amigo.



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Jorge Ortiz de Pinedo reaccionó a la falsa noticia de su fallecimiento. La noche del martes 27 de mayo, el productor de televisión emitió un comunicado para aclarar la confusión creada en redes sociales.

De acuerdo con el actor, comenzó a recibir mensajes de condolencias en sus redes sociales, luego de expresar públicamente su pésame por la partida de su amigo, Javier Coello Trejo.

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“Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes, manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado don Javier Coello Trejo”, escribió el intérprete de 78 años.

“Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo”, sentenció.

El actor rompió el silencio ante la falsa noticia de su muerte. Imagen Jorge Ortiz de Pinedo

El mensaje que causó confusión

El 24 de mayo, Jorge Ortiz de Pinedo publicó una fotografía de su amigo y, en un breve mensaje de texto, lamentó su partida.

“Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho y quienes tuvimos la fortuna de conocerte y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte”, señaló.

Sin embargo, el mensaje de Jorge Ortiz de Pinedo fue retomado por medios mexicanos, creando incertidumbre y confusión sobre su salud.

¿De qué está enfermo Jorge Ortiz de Piendo?

Desde hace años, Jorge Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una condición respiratoria grave derivada de sus años de tabaquismo.

Aunque el actor se mantiene trabajando e inmerso en las grabaciones de distintos programas como ‘Una Familia de 10’, está en espera de un trasplante de pulmón, que, según sus propias palabras, podría “alargar su estancia en el planeta”.

El mensaje del actor que generó confusión. Imagen Jorge Ortiz de Pinedo / X



“Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en un pulmón izquierdo, en el lóbulo superior y me lo quitaron completo el lóbulo”, dijo a la periodista Matilde Obregón en 2022.