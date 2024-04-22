Jorge Ortiz de Pinedo necesita un doble trasplante, tiene esta enfermedad

Video La mamá de Jorge Ortiz de Pinedo murió en un atentado terrorista: ella fue Lupita Pallás

Hace más de una década, Jorge Ortiz de Pinedo recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón, una enfermedad que se desarrolló debido a su adicción al tabaco. Aunque los tumores fueron extirpados con éxito, sus pulmones quedaron comprometidos, y ahora necesita un trasplante doble.

El actor de la popular serie 'Una Familia de Diez' compartió que requiere un trasplante de pulmón debido a los daños causados por el cáncer y también por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que padece.

“No hay un donador en específico. Los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado tiene que estar en espera de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte, de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados”, explicó al programa Hoy el pasado 19 de abril.

En cuanto a la posibilidad de encontrar un donante específico, Jorge Ortiz de Pinedo explicó que los trasplantes de pulmón dependen de personas que hayan sufrido accidentes o fallecido, para que sus pulmones puedan ser utilizados. Sin embargo, no existe un donante específico asignado.

En caso de que se encuentre un donante compatible, el procedimiento debe ser rápido, ya que los pulmones tienen una ventana de viabilidad de aproximadamente seis horas

Por útlimo, Jorge Ortiz de Pinedo puntualizó: “En mi caso tendrían que ser los dos. A mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y otro del pulmón derecho. Mis dos pulmones están muy afectados”.

¿Qué enfermedad tiene Jorge Ortiz de Pinedo?

A raíz de su adicción al tabaco, Jorge Ortiz de Pinedo recibió el diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como EPOC.

Según Mayo Clinic, esta afección pulmonar inflamatoria crónica provoca la obstrucción del flujo de aire en los pulmones y se desarrolla debido a la exposición prolongada a gases irritantes o partículas, principalmente el humo del cigarrillo.

Como consecuencia de esta enfermedad, Jorge Ortiz de Pinedo decidió mudarse de la Ciudad de México a Acapulco, ya que vivir a nivel del mar mejoró su estado de salud. Además, comenzó a utilizar un tanque de oxígeno, ya que uno de los síntomas más notables de la EPOC es la dificultad para respirar.

“Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, esa es una condena, en natural”, declaró el intérprete de 76 años a Matilde Obregón en 2022.