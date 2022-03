Aaron Samuels de 'Mean Girls' se casó con su novio en México: su boda fue de ensueño

‘Mean Girls’ nos presentó a uno de los galanes que marcó la adolescencia de muchas: Aaron Samuels.

El atractivo y codiciado chico de la North Shore High School fue interpretado por Jonathan Bennett, quien es parte de los actores de ‘Mean Girls’ que salieron del clóset en la vida real.

Tras hacer pública su homosexualidad, Jonathan Bennett inició una relación con el tv host Jaymes Vaughan, quien ahora se corona como su esposo.

Jonathan Bennett y Jaymes Vaughan se comprometieron en 2020



A finales de noviembre de 2020, Jaymes Vaughan sorprendió al actor de ‘Mean Girls’ con una canción especialmente escrita para él.

El romántico tema fue el inicio de su propuesta de matrimonio que provocó que Jonathan rompiera en llanto durante varios minutos y finalmente gritara sin control cuando su novio le pidió que se casara con él, según explicó para la revista ‘People’

“Empecé a llorar feo, el llanto más feo que alguien haya llorado jamás… Cuando vi a Jaymes arrodillarse, estaba tan emocionado que comencé a gritar histéricamente porque no sabía cómo expresarme correctamente”.

En su faceta como prometidos, la pareja empezó a buscar el lugar perfecto para caminar al altar.

Tras un largo tiempo de búsqueda, el 19 de enero de 2022, compartieron en Instagram que encontraron este sito: el hotel UNICO en la Riviera Maya.

"¡Encontramos el lugar de nuestra boda! ¡Aquí es donde vamos a decir "Sí, acepto" este año! Tenemos grandes planes para este espacio y para crear nuestras propias y nuevas tradiciones aquí, pero queremos escuchar sus ideas antes. ¿Cuáles son los elementos florales y de decoración que hicieron que su boda fuera especial? Si lo saben, ¡háganoslo saber!".

El paradisíaco destino en el Caribe Mexicano los orilló a tener una planeación de boda de ensueño, en donde pudieron disfrutar de múltiples momentos en la playa.

La boda de Jonathan Bennett y Jaymes Vaughan en México



El 21 de marzo de 2022, Jonathan Bennett y Jaymes Vaughan compartieron en Instagram que finalmente son “Mr & Mr Bennett Vaughan”.

La pareja se juró amor eterno frente a 104 de sus amistades más cercanas y seres queridos. El YouTuber Brian Tyler Cohen, uno de los amigos más cercanos de Jonathan, fue el responsable de oficiar su boda.

En la playa iniciaron su camino hacia el altar. Su recorrido no estuvo acompañado por la tradicional marcha nupcial sino por la canción que le escribió Vaughan a Bennet cuando le propuso matrimonio.



Las rosas blancas fueron protagonistas de la decoración y tuvieron un profundo significado, ya que eran las flores favoritas de la mamá de Jonathan, Ruthanne, quien falleció en 2012.

El blanco también estuvo presente en la decoración, así como en el código de vestir los invitados.

Con estos detalles, el actor de ‘Mean Girls’ pudo sentir la presencia de su madre en esta fecha tan especial, según explicó para ‘People’.



Su boda también incluyó un show de fuegos artificiales que estuvo acompañado por el soundtrack de ‘The Greatest Showman’, algo que Jonathan ya había soñado tener en su boda.

“Estoy imaginando algo entre cuando Elphaba vuela en el musical ‘Wicked’ y el número final de ‘The Greatest Showman’, explicó Bennett en 2020.

Más allá de la enorme felicidad, amor y dicha que Jonathan y Jaymes disfrutaron en su unión matrimonial, la pareja de recién casados encontró en su boda un profundo significado para la comunidad LGBT+

“Cuando eres parte de la familia LGBTQ+, no todo en el espacio de la boda es para ti… Mientras atravesábamos este proceso, nos dimos cuenta de que nuestra boda también es más que solo nosotros. Se trata de toda la comunidad”.

A lo largo de su carrera Jonathan ha participado en múltiples películas románticas de Hallmark, lo cual provocó que tuviera una idea muy clara de lo que es tener una boda de cuento de hadas y afortunadamente así fue.

"¡Honestamente, fue una boda de ensueño! Tuvimos que parar y recordarnos que no estábamos en un set de filmación, sino que en realidad era nuestra vida real. Si me hubieran dicho que este era uno de mis sets de películas de Hallmark, lo hubiera creído". lo he creído. Fue así de perfecto”.

Por su parte, Jaymes dejó en claro la gran alegría de empezar su vida como esposo de su mejor amigo, algo que sin duda los sumergió en un estado emocional de gran amor, lágrimas de felicidad y risas.

"¡Me casé con mi mejor amigo! Sabía que nos emocionaríamos, pero no creo que ninguno de los dos se diera cuenta de lo abrumador que sería ese momento hasta que estuvimos en él. Verlo llorar solo me hizo llorar más, y luego nuestros invitados lloraron más, y luego todos comenzamos a reír, y luego todos volvimos a llorar”.