Actriz de Teresa al borde de la muerte: esto revela sobre su estado de salud

Una de las queridas integrantes del elenco de la telenovela Teresa enfrentó "un tema de salud bastante importante" y delicado al punto en que vio su vida en riesgo. Esto es lo que le pasó.

Por:Sergio Humberto Navarro
Una de las actrices de la exitosa telenovela Teresa, protagonizada por Angelique Boyer y que puedes ver aquí en ViX, vio su vida en peligro ante un cuadro de salud muy complejo.

Se trata de Jessica Segura, quien en el melodrama de 2010 interpretó a 'Rosita' Chávez Aguirre. La artista dio a conocer que hace unos meses atrás casi muere.

¿Qué le pasó a la actriz Jessica Segura?

La también actriz de Una Familia de Diez, que puedes ver aquí en ViX, dijo este sábado 5 de octubre en entrevista para 'Fórmula espectacular con Flor Rubio' que sufrió una "hemorragia" que la hizo poner su vida en riesgo.

"Tuve un tema de salud bastante importante, pues casi 'cuelgo los tenis'", dijo usando la frase coloquial con la que en México se refiere a estar a punto de fallecer por alguna circunstancia.

" Tuve una hemorragia muy fuerte y yo estaba trabajando mucho", contó, "en la rueda de prensa de la obra de teatro 'La pastorela' ('El diablo tiene otros datos') me empecé a sentir muy mal".

Su marido, quien estaba presente, la llevó de inmediato al hospital ante el cuadro que presentaba.

Jessica Segura también es recordada por su participación en Una Familia de Diez.
Jessica Segura también es recordada por su participación en Una Familia de Diez.
Imagen Mezcalent


"Por la noche empecé a tener una hemorragia importante y todavía no he sanado esa parte, así que no quisiera, todavía no estoy lista para compartirla", admitió.

"Ha sido un año de acomodar muchas cosas en el tema de salud", explicó.

Segura no dio mayores detalles sobre el diagnóstico que la puso en riesgo ni la fecha exacta en que esto ocurrió, pero al parecer el cuadro derivó de la extracción de un "pólipo" en la matriz que le fue detectado en noviembre de 2023.

Jessica Segura, de 41 años, contó que la extracción del "pólipo" fue una situación que se presentó en el proceso que ha llevado a cabo para convertirse en madre.

Actualmente ella ya se encuentra trabajando y forma parte del elenco de la nueva temporada de la serie Bola de Locos, que puedes ver de lunes a viernes a las 6PM/7C por Galavision.

