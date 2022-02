Jéssica Segura reveló cuánto ganaba en Una Familia de Diez y no es lo que sus fans creían

Jéssica Segura es una talentosa actriz que con su participación en producciones como ‘Teresa’ (2010), Una Familia de Diez (2007) y ‘Corazón que miente’ (2016) ha conquistado a sus miles de seguidores.

Aunque Segura inició su carrera cuando era muy joven, la celebridad saltó a la fama con su personaje de Tecla, la ahijada de don Arnoldo en la serie de comedia Una Familia de Diez; sin embargo, no todo ha sido fácil para Jéssica, quien aseguró que su personaje fue todo un reto.

Tecla: un reto para Jéssica Segura

En 2019, la actriz dejó Una Familia de Diez para dedicarse a otros proyectos en el mundo del entretenimiento. En entrevista para ‘Las Estrellas’ reveló que interpretar a su icónico personaje fue una prueba para su carrera artística.

“Para mí, Tecla significa muchas cosas. Como actriz fue todo un reto al ser un personaje ‘poco agraciado’, me costó al inicio tener que ser una mujer con un gran entrecejo, pero fue precisamente eso lo que me ayudó a reírme de mí misma y ser entregada con ese papel”, señaló Segura.

¿Cuánto ganaba Jéssica Segura en Una Familia de Diez?

A pesar de que el personaje de Tecla era muy popular entre los fans de la serie, la actriz no recibía un sueldo muy alto. En una charla para el canal de YouTube de Faisy Jéssica Segura reveló el sueldo que ganaba en Una Familia de Diez.

“Yo nunca he sido buena negociando. Es más, yo... nos voy a echar de cabeza... pero en Una Familia de Diez yo cobraba 5 mil pesos (por capítulo). No y espérate, quince años después de la serie, cuando empezamos a hacer teatro, me ofrecen 2 mil 500 por día, por dar dos funciones”, aseveró.



Su amigo y compañero de pantalla se mostró sorprendido ante las declaraciones de Segura e incluso apuntó que "no lo podía creer".

La difícil trayectoria de Jéssica Segura

Aunque actualmente Jéssica forma parte de Me Caigo de Risa, la estrella comentó que su trabajo en televisión no ha sido sencillo; además, señaló que su paso por ‘Teresa’ fue importante, pero muy corto.

“Yo hice ‘Teresa’, que ese fue otro ‘chasco’, porque yo hago tres meses de ‘casting’ para ‘Teresa’, cuando finalmente me quedo con el personaje hay un ajuste en los libretos y entonces Rosita sólo va 13 capítulos”.



Además de su carrera en la farándula, la histrión se mantiene muy activa en redes sociales y comparte con sus más de 600 mil seguidores sus próximos proyectos, viajes y momentos de su día a día.