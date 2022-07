La peculiar exigencia de JLo para aceptar cantar en un programa de TV

Llegar a la cima del éxito no fue un camino fácil para Jennifer Lopez: su infancia fue complicada, incluso abandonó su hogar tras una pelea con su mamá, y una vez que inició su carrera en Hollywood, se enfrentó a múltiples críticas negativas, entre ellas varias que la calificaban como una “diva”.

En este sentido, desde hace tiempo existían rumores de una peculiar exigencia que tiene con sus camerinos: todo tiene que ser blanco, desde las alfombras y paredes hasta las cortinas y muebles.

Esta demanda de JLo cobró relevancia recientemente debido a las declaraciones de Dannii Minogue, quien entró y atestiguó como redecoraron el camerino de la cantante para que así aceptara cantar en un show.

La exigencia de JLo para aceptar cantar en un programa de TV



La cantante australiana, hermana de Kylie Minogue, relató en su podcast ‘The 90’s’ que una “historia de diva” que presenció fue justamente el camerino blanco de Jennifer Lopez.

"Estaba en Top of the Pops y me dijeron que Jennifer Lopez estaba en camino, pero ella se negó a cantar a menos que su habitación del backstage fuera redecorada. Me dijeron que todo tenía que ser blanco, incluido el sofá".



De acuerdo con la cantante de 50 años, todo el camerino de JLo fue redecorado de color blanco lo cual generó confusión en ella, por el estilo de la cantante latina.

"Todo lo que pude pensar fue: 'La chica está cubierta de maquillaje de pies a cabeza. ¿Cómo te sientas en un sofá blanco?"

Jennifer Lopez se enfrentó a múltiples críticas que afectaron su autoestima



Hoy por hoy, JLo disfruta de una exitosa carrera con múltiples hits globales, exitosas películas como ‘Hustlers’, ‘Marry Me’ y ‘Experta en bodas’ (la cual puedes disfrutar gratis en ViX). No obstante, en varios momentos de su carrera estuvo a punto de renunciar.

Las exigencias de la cantante, como tener un camerino blanco, al inicio del éxito de su carrera, la hicieron blanco de fuertes críticas por la prensa.

En su documental de Netflix ‘Halftime’, se retoman varios de los encabezados de periódicos y revistas, así como comentarios de los medios de comunicación que la señalaban de “diva”, la juzgaban por su vida amorosa y se burlaban de su trabajo. Todo esto provocó un fuerte y negativo impacto en su vida.

“Tenía muy baja autoestima. Realmente creía mucho de lo que me decían: como que no era buena, que no era buena cantante ni buena actriz, que no bailaba bien, que no hacía nada bien.

Ni siquiera pertenecía. ¿Por qué mejor no me iba?... Muchas veces pensé ‘Creo que voy a renunciar’”.

Afortunadamente, JLo no se dejó vencer por las críticas y poco a poco aprendió su verdadero valor y quién era.

Segura de quién realmente es y lo que vale, poco a poco le probó al mundo su talento, el cual se ve traducido en la venta de más de 80 millones de discos, créditos como actriz en casi 40 películas que recaudaron más de 3 mil millones de dólares, dar el show de medio tiempo del SuperBowl, generar más de 5 mil millones de dólares como marca y más.

Además, su éxito lo comparte. La cantante y actriz recién lanzó Limitless Labs, un programa con el que busca apoyar y empoderar a mujeres latinas de comunidades marginadas.