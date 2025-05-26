Jennifer Lopez sorprende al besar a sus bailarinas durante show en vivo

Video JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Jennifer Lopez sorprendió al besar a sus bailarinas durante el inicio de los American Music Awards 2025.

Este lunes 26 de mayo, la cantante reapareció en el escenario de Fontainebleau, de Las Vegas, Nevada, luego de sufrir, a principios de mayo, una fuerte lesión en el rostro durante uno de sus ensayos para los AMAs 2025, show del que es presentadora esta noche.

Al inicio de la ceremonia, JLo subió al escenario para interpretar un medley de las canciones más populares de los últimos meses, incluyendo temas como ‘Birds of a Feather’, de Billie Eilish, ‘NUEVAYoL’, de Bad Bunny, ‘Die With a Smile’, de Bruno Mars y Lady Gaga, ‘Expresso’, de Sabrina Carpenter, y ‘Not Like Us’, de Kendrick Lamar.

Sin embargo, el momento más llamativo fue casi al final de su performance, precisamente cuando apareció besándose con tres de sus bailarines mientras sonaba el tema ‘Lose Control’, de Teddy Swims.

Jennifer Lopez sorprende con su performance en los AMAs 2025. Imagen Getty Images



“Tenía que empezar la noche con los mayores éxitos del año y bailar con todo mi corazón para todos ustedes, pero esta noche, el foco de atención les pertenece, porque este es el premio más grande votado por los fans, donde ustedes deciden los ganadores”, dijo JLo tras terminar su presentación y tomar su lugar como host.

La cantante sorprendió con un look robótico en los AMAs 2025. Imagen Getty Images

Este suceso de inmediato fue comparado en redes sociales con el performance que realizaron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera durante la premiación de los MTV Video Music Awards en 2003.

A principios de abril, Jennifer Lopez fue anunciada como anfitriona de los AMAs 2025.

Los AMAs marcan el regreso musical de la cantante, luego de que en 2024 canceló su gira ‘This Is Me… Live’ para pasar tiempo con su familia y en medio de rumores de problemas maritales con Ben Affleck, de quien se separó ese mismo año.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Sepan que no haría esto si no lo sintiera absolutamente necesario. Prometo compensarlos y volveremos a estar juntos. Los quiero mucho. Hasta la próxima”, expresó a través de un comunicado.