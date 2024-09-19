¡Cuidado JLo! Familiar de Ben Affleck se autoproclama "La nueva Jenny From The Block"
La prima de Ben Affleck que es estrella de un reality show dijo ser “La nueva Jenny From The Block” en un video de TikTok. Incluso, tiene el mismo nombre de casada que JLo: Jeniffer Affleck.
JLo podría haber perdido su apodo de 'Jenny From The Block', pues una mujer de 25 años se autoproclamó con ese alias y sorpresivamente es un familiar de Ben Affleck.
Curiosamente se trata de Jennifer Affleck, una joven que está casada con Zac Affleck, un primo segundo del actor, incluso ella tiene el mismo nombre de casada que la estrella de la música.
Jennifer también es una celebridad, es una de las estrellas del reality show 'The Secret Lives of Mormon Wives'.
¿Hay una nueva 'Jenny From The Block'?
'Jenny From The Block' es uno de los éxitos musicales de JLo, por lo cual se le conoce con ese apodo a la cantante de origen latino.
Jennifer Affleck compartió en TikTok un video donde se autoproclama "La nueva Jenny From The Block" al mostrar su cambio de imagen.
@jenniferaffleckk
The new Jenny from the block 😉 @jzstyles.co #hairtransformation #hair #benaffleck #jlo #utah #utahmom #momsoftiktok #momtok♬ original sound - blueevesanta - bluevesanta
¿Quién es Jennifer Affleck?
Jennifer Affleck no es prima directa de Ben Affleck, pero está relacionada con él. La joven está casada con Zac Affleck, quien es primo segundo del actor.
Ellos son familiares por parte de la familia paterna de Ben.
Jeniffer y Zac son parte del reality show 'The Secret Lives of Mormon Wives', el cual trata de ocho mujeres que son parte de la comunidad #MomTok en TikTok, la cual concentra a madres mormonas que son ‘influencers’ y muestran su día a día.