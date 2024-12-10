Jenni Rivera

Reavivan teoría sobre la muerte de Jenni Rivera, ¿le quitaron la vida?

El 9 de diciembre se cumplieron 12 años del fallecimiento de Jenni Rivera y, aunque existe una causa de muerte oficial, las especulaciones sobre el accidente aéreo continúan.

Video Aparece video de Jenni Rivera en Instagram: el último cumpleaños que pasó con sus hijos antes de morir

A 12 años de la muerte de Jenni Rivera continúan latentes las teorías que provocaron su muerte el 9 de diciembre de 2012.

El periodista Gustavo Adolfo Infante recordó, en el aniversario luctuoso de la cantante, que supuestamente una de las líneas de investigación señalan que un narcotraficante la habría mandado matar, pues ella habría sido una de las personas que lo delató.

Según expuso el presentador en el show 'Pica y se Extiende', en 2009 "un testigo protegido de la DEA asegura que hay un señor que se llama Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como 'La Barbie'", quien está preso en Florida purgando una condena de 49 años. Supuestamente, él habría dado la orden de que derribaran el jet privado donde 'La Gran Señora' volaba junto a sus cuatro acompañantes y dos pilotos.

Según las declaraciones del testigo que mencionó Gustavo Adolfo Infante en el show, 'La Barbie' " se peleó con ella y la ofendió física y sexualmente delante de mucha gente. Y cuando lo iban a detener dicen que Jenni fue una de las testigos que dijo está en tal lugar 'La Barbie'".

Esto habría provocado que el narcotraficante, presuntamente, le quitara la vida a la cantante.

El dictamen oficial de la muerte de Jenni Rivera

El accidente en el que falleció Jenni Rivera ocurrió el 9 de diciembre de 2012. La cantante abordó un avión Learjet 25 en Monterrey después de un concierto, con destino a Toluca. Poco después del despegue, el avión perdió contacto con los radares y se estrelló en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

El avión cayó desde una altura de 28,000 pies a una velocidad cercana a los 1,000 kilómetros por hora, resultando en una explosión al momento del impacto. Todos los ocupantes, Jacob Yebale, su maquillista, Arturo Rivera, su publirrelacionista, Jorge Armando Sánchez ('Gigi'), su estilista y Mario Macías, su abogado, fallecieron en el accidente, así como los dos pilotos.

Las investigaciones revelaron una serie de errores, incluyendo la edad avanzada del piloto Miguel Pérez Soto, que tenía 78 años, y la falta de una licencia válida del copiloto Alessandro Torres Álvarez, que tenía solo 21 años. Estos factores, junto con posibles fallas mecánicas habrían contribuido a la tragedia.

'Jenni', la película biográfica de 'La Diva de la Banda'

En el marco del aniversario luctuoso de 'La Diva de la Banda', el 6 de diciembre se estrenó en ViX la película 'Jenni', la cual narra la historia de Dolores Janney Rivera Saavedra y cómo llegó a la fama.

La encargada de dar vida a Jenni Rivera es la actriz, productora y cantante Annie González. Manuel Uriza, Cinthya Carmona, Jero Medina, Miguel Ángel García, Gabriela Reynosa y J.R. Villarreal también son parte del elenco.

'Jenni' es producida por Javier Chapa y Phillip Braun, de Mucho Mas Media, y Alec Meachem, de De Line Pictures. La dirección está a cargo de Gigi Saul Guerrero.

