Johnny López celebra sus 22 años recordando que Jenni Rivera pensó en no tenerlo

"Cuando mi mamá fue a la clínica, por alguna extraña razón el doctor no pudo encontrarme. Mi mamá pensó que era la cosa más loca. Más tarde, cuando tenía diez años, me dijo que creía que me había escondido porque no quería morir. Fue entonces cuando decidió quedarse conmigo", compartió Johnny sobre lo que en alguna ocasión Jenni le contó.