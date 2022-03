Hijos de Jenni Rivera celebraron el que habría sido el cumpleaños 50 del segundo esposo de su madre

De acuerdo con las declaraciones de la cantante, sus hijos estaban destrozados por la muerte de Juan López: "Están devastados. No lo pueden creer. Le rezo a Dios que me dé la fuerza y la sabiduría para guiar a mis hijos en los días que vienen. El funeral, el entierro, y el resto de sus vidas. No hay un manual para actuar como guía. Su mami arregla todo, pero esto no lo puede arreglar", agregó la estrella del regional mexicano a la revista.