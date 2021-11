"La naquez me salió": Jacqueline Andere contó cómo fue cuando conoció a Marilyn Monroe

Jacqueline Andere es conocida en varias partes de Latinoamérica y el mundo gracias a las múltiples telenovelas que ha protagonizado. Desde muy joven demostró que el talento corre por sus venas.

La primera actriz, quien es famosa por mostrar elegancia y mucha pasión por su carrera, recordó una anécdota en la que involucró a la estrella de Hollywood Marilyn Monroe.

Marylin fue un ícono de la moda y alcanzó la fama a nivel internacional gracias a las películas que protagonizó en la década de los 50 y principios de los 60.

En esa época México era un destino sumamente popular, debido a las producciones cinematográficas que estaba exportando. Algunas de esas películas llegaron a los ojos de la guapa actriz y llamaron su atención.

La protagonista de 'Cómo atrapar a un millonario' visitó tierras mexicanas para conocer al director de cine Luis Buñuel, y en dicho viaje coincidió con varias luminarias del país, una de ellas fue Jacqueline Andere.

Así fue como Jacqueline Andere conoció a Marilyn Monroe

Durante una entrevista otorgada al programa ‘De primera mano’, la intérprete recordó el día que vio a Marilyn durante la filmación de la cinta ‘El ángel exterminador’.

"Fue un momento muy especial. Estaba yo haciendo `'El ángel exterminador' y llegó Monroe porque ella quería conocer a Luis Buñuel. Llegó con un vestido pegadito, cuerpazo, estaba delgada, pero cuerpazo. Y a los 3 meses se fue (falleció)”.

Jacqueline a´ún tiene presente cómo algunos colegas se acercaron hacia la famosa, le pidieron fotos y se emocionaron por su presencia.

"Traía su champagne, entonces estaba muy linda, muy relajada. Hubo compañeros que se tomaron fotos con ella pero yo... me dio pena, digo, la naquez me salió, pero me hubiera encantado tener una foto con ella".

Jacqueline Andere describió a Marilyn Monroe

La primera actriz se sinceró y así fue como se expresó de la protagonista de ‘Los caballeros las prefieren rubias’.

"Fue un personaje inigualable, no habrá otra Marilyn nunca más, porque hay gente que así pasa, son únicos e irrepetibles".

¿Cómo murió Marilyn Monroe?

La celebridad, quien fuera un símbolo de belleza combinado con talento, tuvo una muerte sumamente trágica y después de casi 6 décadas todavía la rodea el misterio.

De acuerdo con los primeros reportes médicos, la actriz ingirió algunas pastillas para quitarse la vida. Según el oficial Jack Clemmons, policía encargado de ver la escena del deceso, no entendió cómo sucedió el hecho.

El oficial reveló en el cocumental 'Scandalous: The Death of Marilyn Monroe’ que la escena no cuadraba, ya que habían píldoras pero ni un sólo vaso de agua o recipiente que indicara que la reina del glamour hubiera ingerido dichas pastillas.

En la escena se descubrió que Marilyn (quien murió a los 36 años) se encontraba acostada en la cama, con un brazo estirado, como tratando de tomar el teléfono de su habitación. La autopsia arrojó que falleció por “probable suicidio”.