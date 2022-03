Chantal Andere revela que su mamá le prohibía decir su edad y explica por qué

La primera actriz que, además de su físico ha destacado por su elegancia y su carisma, señaló que no tiene cuidados específicos para su piel y su figura, simplemente evita comer alimentos dañinos: "No como cosas que me puedan hacer daño como fritangas y todo eso porque ya hay una edad en que no se puede y mi estómago siempre ha sido delicado", explicó.